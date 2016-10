MONTE ARGENTARIO WINTER SERIES E ARGENTARIO COASTAL RACE AL VIA NEL WEEK END

ARGENTARIO – Sono 45 oltre gli equipaggi che si troveranno sulla linea di partenza della Monte Argentario Winter Series e della seconda Argentario Coastal Race. Un buon successo per l’esordio del Campionato organizzato per la prima volta insieme dai tre Circoli dell’Argentario: Circolo Nautico e della Vela Argentario, Yacht Club Santo Stefano e Circolo Canottieri e Vela Porto Santo Stefano.

L’Argentario Coastal Race è un campionato di solwe costiere già collaudato lo scorso anno con successo dal CNVA, aperto ad equipaggi completi o nella formula X2; la Monte Argentario Winter Series, invece, si disputerà sui tradizionali percorsi tra le boe, ad eccezione della prima giornata ed in quella dedicata al trasferimento tra Porto Santo Stefano e Cala Galera. In queste due giornate le flotte regateranno insieme.

La prima fase si svolgerà sullo splendido campo di regata prospiciente Santo Stefano, con i percorsi delle costiere che arriveranno fino a Talamone o al Giglio; la seconda fase, a partire dalla prova del 22 gennaio che prevede il giro del promontorio, si svolgerà nel campo di regata tra Porto Ercole, la Feniglia ed il promontorio di Ansedonia, l’area che fin dagli Anni ’60 è stata palcoscenico del Campionato Invernale.

“Da questa iniziativa speriamo possano nascere sempre più frequenti collaborazioni tra i tre circoli, per regate di livello tecnico e sociale sempre più elevato, sulla spinta di un comune amore per questo territorio”, spiega Augusto Massaccesi, Direttore Sportivo del CNVA. “Sarà un campionato molto tecnico e difficile sia per i partecipanti, per gli organizzatori e il Comitato di Regata per la contemporaneità di due diverse regate nello stesso giorno. Un’ulteriore aspetto tecnico da non sottovalutare è che quando si saranno carpiti i segreti dell’area davanti a Porto Santo Stefano, ci si trasferirà sull’altro versante del promontorio dell’Argentario”, sottolinea Daniele Scotto, Direttore Sportivo del Circolo Canottieri e Vela Porto Santo Stefano.

