DOMENICA L’INIZIO DEL CAMPIONATO INVERNALE DI ROMA–TROFEO CITTÀ DI FIUMICINO

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

FIUMICINO – Al via il Campionato Invernale di Roma–Trofeo Città di Fiumicino, organizzato dal Circolo Velico di Fiumicino: domenica è in programma la prima giornata di regate della 36ma edizione del Campionato, che si concluderà il 12 marzo 2017.

Il Campionato ha avuto in questi anni un forte sviluppo ed è diventato un riferimento per la vela d’altura nel Lazio, lo confermano le oltre 90 barche iscritte. Sarà effettuata una suddivisione in macro raggruppamenti: Regata, Crociera e Vele Bianche. In funzione delle imbarcazioni iscritte saranno costituiti dei sotto-raggruppamenti, che terranno conto delle caratteristiche specifiche delle barche e della tecnologia impiegata, allo scopo di disputare regate sempre equilibrate e aperte.

Le regate si svolgeranno su un campo unico, con partenze differenziate: prima partenza per il raggruppamento Regata, a seguire partiranno i raggruppamenti Crociera e infine le Vele Bianche. I percorsi saranno a bastone per tutti i raggruppamenti, ad eccezione delle vele bianche che faranno un percorso a triangolo.

Tutte le imbarcazioni avranno a bordo il Tack Tracker, il sistema di rilevamento e tracciamento, ad alta definizione, del percorso di regata. Il sistema consente di rivedere sul web la propria regata corredata dei dati di navigazione e quella degli altri partecipanti, per fare comparazioni e valutazioni sulle scelte operate durante la regata. Sabato 29 ottobre alle ore 17, presso la sede del CVF, si terrà il briefing per gli armatori. Il primo segnale d’avviso per le dieci giornate del Campionato è in programma domenica alle ore 10. Nei giorni successivi le regate, presso la sede del Circolo Velico di Fiumicino, professionisti del mondo della vela analizzeranno i dati dei tracciamenti delle singole performance e saranno a disposizione dei partecipanti per approfondimenti, consigli tecnici e tattici.

Sabato 12 novembre, alle 17, nei locali del CVF, inizierà il primo dei seminari gratuiti previsti relativo ai fondamentali della regata con focus sul lato di bolina e verranno approfonditi gli aspetti strategici, tattici, meteorologici, di conduzione della barca e delle regole ISAF specifici di questa importante fase di una regate tra le boe.Il Nautilus Yacht Club, invece, ha realizzato un progetto semplice e gratuito, allo scopo di favorire gli armatori a disporre di un idoneo equipaggio per partecipare alle regate e gli atleti ad alimentare la loro passione per la vela. Maggiori dettagli sul sito: http://www.nautilusmarina.it/content/nautilus-sailing-team-progetto-vela.

Foto Tony Costa

Leggi anche: