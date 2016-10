I PRIMI RISULTATI DEL CAMPIONATO INVERNALE INTERLAGHI

LECCO – Con due prove con vento da Nord, il Tivano, e una con vento da Sud, la Breva, è decollato il 42mo Campionato Invernale Interlaghi di vela per cabinati, organizzato nel Golfo di Lecco, dalla locale Canottieri nell’ambito di LARIOeVENTI.Una splendida giornata di sole, con clima quasi primaverile, ha salutato i quasi sessanta regatanti dell’Interlaghi. Tutti in acqua di prima mattina per sfruttare il Tivano, che ha concesso la disputa di ben due prove. Rientrati in darsena, i regatanti si sono poi cimentati in una prova con vento da Sud sfruttando il campo di regata verso Abbadia Lariana.

Nell’ambito delle tre prove, spicca il tris di successi messo a segno da Funky 2, il Fun di Michele Casini (CV Passignano sul Trasimeno), e quelle di Sissi, il Meteor dell’armatore e timoniere lecchese Renzo Pircheddu dell’NBC Geas Colico. Questi i vincitori di classe: Kong Bambino Viziato di Richard Martini (Platu 25), Funky 2 di Gabriele Cassini (Fun), Sissi di Renzo Porcheddu (Meteor), Pobeda di Marco Frigerio (H22), Circa di Riccardo Urbani (Orza 6).

Ieri hanno regatato anche i cabinati delle classi ORC A, B e C, ma le classifiche finali non sono state ufficializzate. Ecco le vittorie parziali. In ORC A Epervier di Ernesto Brianza vince la prima e la terza prova; Neghenè di Giovanni Passeggeri la seconda prova. In ORC B Anda Guapa di Federico Boracchi vince la prima prova, Arval di Oriano Lanfranconi la seconda e Naiad di Giovanni Puntello la terza. In ORC C Va’ Pensiero di Vincenzo Manuli Greco la prima e la terza prova, Sos Bob di Fabrizio Ravasi la seconda. Questa mattina appuntamento alla Canottieri Lecco per la regata crociera.

