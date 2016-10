VERONICA FERRARO E GIULIA IERARDI SI AGGIUDICANO IL TROFEO JEAN BERTRAND

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

SANREMO – Si è concluso il Trofeo Jean Bertrand, manifestazione organizzata dallo Yacht Club Sanremo nel week end del 29 e del 30 ottobre, con 26 barche partecipanti della classe 420. Due splendide giornate “estive” di regata: sabato 29 ottobre il vento da Sud Ovest sui 9 nodi ha permesso di disputare tre bellissime prove, mentre domenica, con un vento sempre da Sud Ovest che si è fatto però attendere, sono state portate a termine due prove.

Protagonista assoluta di questa regata è stata l’avvincente lotta tra le Campionesse Europee Veronica Ferraro e Giulia Ierardi (Yacht Club Sanremo) e le Polacche Julia Szmit ed Hanna Dzik, vice Campionesse continentali, Campionesse del Mondo 2015 e prime al Mondiale Juniores 2016 ad Aregai. Al termine delle cinque regate, il successo è andato alle atlete dello Yacht Club Sanremo.

Nella classifica generale, quindi, prime classificate sono Ferraro-Ierardi, che si sono aggiudicate il Trofeo Jean Bertrand, seguite dalle polacche Szmit-Dzik, mentre al primo posto negli Under 17, terzi assoluti, chiudono Edoardo Ferraro e Francesco Orlando (Yacht Club Sanremo), Campioni del Mondo Under 17, e al quarto troviamo i vincitori dell’EUROSAF Andrea Abbruzzese e Fabio Boldrini, seguiti da Tommaso Cilli e Bruno Mantero, Campioni Europei Under 17, entrambi dello Yacht Club Sanremo.

Prossimo appuntamento per la vela in Riviera, la seconda tappa del 33mo Campionato Invernale West Liguria “Autunno in Regata”, con le barche d’altura che si affronteranno nuovamente nelle acque di Sanremo nei week end del 12-13 novembre, 26-27 novembre e 10-11 dicembre.

Leggi anche: