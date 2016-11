I VINCITORI DEL CAMPIONATO INVERNALE INTERLAGHI

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

LECCO – Il Platu 25 Kong Bambino Viziato degli armatori lecchesi Richard e Simonetta Martini, con al timone il milanese Fabio Mazzoni, per i colori della Lega Navale Italiana di Mandello del Lario, ha vinto il 42mo Campionato Invernale Interlaghi di vela, organizzato nel Golfo di Lecco dalla Società Canottieri Lecco, nell’ambito di LARIOeVENTI.

Kong Bambino Viziato, con in equipaggio anche Maurilio Arrigoni, Lorenzo Airoldi, Mauro Dell’Oro e Alberto Benedetti, ha dominato anche la sua classe ottenendo poi il successo finale e aggiudicandosi il Trofeo Interlaghi realizzato e donato dall’artigiano orafa lecchese Corrado, assegnato al team che otteneva (tra tutte le classi) il miglior punteggio sulle prove totali disputate, rapportato al numero dei partenti della propria classe.

Detto dei Platu 25, nelle altre classi si sono avuti i successi finali di Maria Adele di Eugenio Bischi del Centro Vela Alto Lario di Gravedona nei Fun, del lecchese Renzo Porcheddu del Geas Colico al timone del Sissi nei Meteor, di Marco Nova, sempre del Geas Colico, sul Maly XI nella classe H22, di Riccardo Urbani di Orza Minore con il Circe negli Orza 6. Tra gli ORC, vincono il Melges 24 Epervir di Ernesto Brianza (Top Vela Lago Maggiore) in Classe A, Naid del comasco Giovanni Puntello (YC Como) in Classe B e Va’ Pensiero, un H.Boat di Vincenzo Manuli Greco del lariano Circolo Vela Moltrasio in Classe C.

Ieri si sono disputate le ultime due prove del programma, in tutto 7 sono state concluse 7 con una di scarto. Spicca la doppietta in classe H22 di Marco Nova con il suo Maly XI, di Ariel di Matteo Bruno negli Orza 6 e di Epervir di Ernesto Brianza negli ORC A.Alla spettacolare premiazione, oltre agli organizzatori con il consigliere vela della Canottieri Lecco Pietro Galli, sono intervenuti il sindaco di Lecco Virginio Brivio, l’Assessore Regionale Antonio Rossi con il consigliere Mauro Piazza e il comandante provinciale dei carabinieri, il Tenente Colonnello Pasquale Del Gaudio.

Assegnati anche una serie di premi speciali: il Trofeo Panathlon spirito sportivo e far-play al timoniere Claudio La Cerra di Lazia, un Illimit di Classe ORC C, che pur chiudendo sempre ultimo non si è mai ritirato con grande sportività; il Trofeo Gino Cicardi al timoniere più anziano è andato a Sergio Agostoni, classe 1938, del J24 Bruschetta in ORC B; il Trofeo Mario Disetti all’amatore della Canottieri Lecco meglio piazzato è stato assegnato a Marco Frigerio dell’H22 Pobeda. Premiato anche il “volontario” più giovane, Andreas Porter, di soli 9 anni.

Foto: Marius Bunduc

Leggi anche: