IL REPORT DELL’ITALIA CUP LASER DI CAGLIARI

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CAGLIARI – Con sei prove disputate nell’arco di tre giorni, si è conclusa a Cagliari la tappa dell’Italia Cup Laser, organizzata dal Windsurfing Club Cagliari con un totale di 176 atleti in acqua (25 Standard, 70 4.7 e 81 Radial). Grazie a una vittoria sudata nell’ultima prova, Enrico Strazzera sorpassa Marco Benini (Fraglia Vela Riva) nella classifica finale della classe Standard: pari punti ma tre primi posti contro uno solo del rivale, che aveva anche lo scarto peggiore.

Terzo e staccato di tre punti Marco Gallo (Guardia di Finanza). Lo Yacht Club Cagliari completa l’affermazione nelle acque di casa con altri due atleti fra i primi 10: Leonardo Piras sesto (e primo degli Over 35) ed Enrico Lussu nono; decimo posto per Enrico Guicciardi della Lega Navale di Cagliari.

Nella classe 4.7 successo di Giuseppe Santagati (Circolo Nic Catania): ha rischiato con un finale sottotono (14-10) ma Lucia Nicolini (Circolo Velico Canottieri Intra) dopo aver vinto la quinta prova ha sprecato tutto con un 16mo posto e non è riuscita a recuperare gli ultimi tre punti. Terzo posto per Martino Pettini Bonomo (CV Bari). I migliori per i circoli sardi sono Andrea Crisi dello YC Cannigione (sesto e nuovo campione nazionale Over 16 maschile) e Cesare Barabini (YC Olbia, dodicesimo).

La vittoria più netta è quella di Guido Gallinaro (Fraglia Vela Riva) nei Radial: primo con 9 punti sul compagno di circolo Alberto Tezza e 21 sul terzo, Matteo Franciolini (CV Portocivitanova). Ottimo quinto posto per Martina Schirru dello Yacht Club Cagliari, quinta assoluta e seconda nella classifica femminile. Sempre tra i Radial, Gabriele Loy della LNI Cagliari ha vinto il titolo Over 35.

Neppure alla terza giornata il Poetto ha concesso un vento da battaglia vera alle flotte Laser. Il minimo indispensabile per completare la regata: 5 nodi in partenza per gli Stardard, che per loro fortuna dovevano disputare una solo prova, e poco di più, forse 7 nodi in qualche momento, per gli altri. Ma per la classe, con quasi 200 vele in mare, è stata comunque una bella chiusura di stagione, sotto un sole estivo.

Foto: Taccola

Leggi anche: