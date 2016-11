SABATO L’INIZIO DEL CAMPIONATO INVERNALE DEL PONENTE

GENOVA – Prenderа il via sabato prossimo, 5 novembre, alle 10:30 con il briefing agli equipaggi, la XVII edizione del Campionato Invernale del Ponente, organizzato dall’omonimo Comitato composto da sette circoli (Club Nautico Celle, Club Nautico Marina di Genova Aeroporto, Club Velico Arenzano, Club Velico Cogoleto, Savona Yacht Club, LNI Savona e Varazze Club Nautico), con la collaborazione di Assonautica Savona.

Dopo il briefing e focaccia e vino, offerti dal Bar Ristorante Boma, tutti in acqua per la prima prova, la cui partenza è prevista alle ore 13. Al termine tutti di nuovo al Marina di Varazze per il Pasta Party presso la sede del VCN, sempre offerto dal Bar Ristorante Boma. Partenza alle 10:30 nei successivi giorni di regata, domenica 6 e 20 novembre e 4 dicembre, data in cui si svolgerа la premiazione della 44Autumn con il consueto brindisi conclusivo e pre-natalizio.

Oltre una ventina finora le barche iscritte, ma il Comitato conta sui ritardatari per superare le 30 unità, come negli anni scorsi. L’edizione 2016-17 vedrà oltre alle consuete classifiche ORC, IRC e Gran Crociera, anche una classifica a parte per le imbarcazioni Gran Crociera delle Scuole Vela.

Trascorse le festività, la prima prova della 44Winter avrà luogo il 15 gennaio, seguita dal 29, quindi due prove nel fine settimana del 11-12 febbraio. Al termine premiazione della seconda manche delle regate, e del Campionato Invernale del Ponente, che terrà conto di tutte le regate disputate.

Novità per l’edizione di quest’anno – oltre ai numerosi premi offerti dagli sponsor – la presenza di Wave Channel TV: le immagini della giornata verranno proiettate in tempo quasi reale sullo schermo posto nella sede del Varazze Club Nautico, e saranno quindi disponibili sul sito di http://www.wavechanneltv.it/

Foto: Luciano Scardigli

