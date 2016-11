I RISULTATI FINALI DELLA MEDITERRANEAN CUP-TROFEO LH HOTEL LIDO PER OPTIMIST

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

REGGIO CALABRIA – E’ tempo di alzare i trofei nella giornata conclusiva della 32ma Mediterranean Cup-Trofeo LH Hotel Lido, regata per Optimist organizzata nei giorni scorsi dal Circolo Velico Reggio. Durante i due giorni della regata, Reggio Calabria ha regalato agli oltre 100 partecipanti provenienti dall’Italia e da Norvegia, Malta, Slovenia e USA un clima estivo, con tanto sole e vento sufficiente per poter regatare.

Ma non c’è stato solo spettacolo sportivo che ha allietato lo specchio d’acqua antistante il Lungomare: il villaggio della vela, allestito al Lido Comunale, ha attirato migliaia di reggini che si sono riappropriati di una struttura che è un vero delitto abbandonare a sé stessa e non utilizzarla per questa e altre manifestazioni fuori dalla stagione balneare. Il tema è stato l’Ambiente e le fonti rinnovabili e a dare una mano ai dirigenti del club si sono messi, con la competenza di sempre, Ecolandia e il museo paleo marino che hanno attirato nei loro stand una miriade di visitatori.

L’ennesimo capitolo, il 32mo, della Mediterranean Cup-Trofeo LH Hotel Lido, una classica della vela giovanile internazionale, si è invece concluso dopo tre combattutissime prove: nella categoria Juniores, il successo è andato allo sloveno Daniel Cante, seguito dal maltese Richard Schulthreles, dall’altro connazionale Saul Vassallo, dallo statunitense Peter Foley e da Marco Genna della Società Canottieri Palermo. Nella categoria Cadetti, vittoria indiscussa dell’americano Andrej Foley, seguito dagli italiani Alessandro Cortese del Club Velico Crotone, Tommaso de Fontes del NIC Catania, Alice Ruperto del Club Velico Crotone e Gioele Riccobono del Circolo Vela Sicilia. Tre i vincitori nell’ambito del PrimaVela: Eliana Colella, Filippo Infantino e Aurora Melissari, tutti del Circolo Velico Reggio.

Leggi anche: