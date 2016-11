CAMPIONATO INVERNALE GOLFO DEL TIGULLIO: NEL WEEK END LE PRIME REGATE

GENOVA – Ritorna nel week end l’appuntamento con il Campionato Invernale Golfo del Tigullio, la tradizionale competizione di vela d’altura organizzata dal Comitato Circoli Velici del Tigullio composto da Pro Scogli Chiavari, CN Lavagna, CN Rapallo, CV Santa Margherita Ligure, LNI Chiavari e Lavagna, LNI Rapallo, LNI Santa Margherita Ligure, LNI Sestri Levante e YC Sestri Levante.

Ieri, presso il ristorante Ciupin di Chiavari, è avvenuta la presentazione ufficiale alla presenza del Presidente Franco Noceti, del delegato CONI Genova Antonio Micillo e dei rappresentanti della Porto di Lavagna: il Presidente Jack Mazreku e il direttore Claudio Arvigo, intervenuti assieme agli altri partner Quantum (Vittorio d’Albertas) e Grondona (Giovanni Castellaro).

Al via la 41ma edizione dell’Invernale, con una stima complessiva di partecipazione di oltre 50 imbarcazioni in linea con la stagione 2015-2016. Capitani Coraggiosi, Bel Rebelot, Amelie, Musa, Be Blue, Baciottinho, Aria di Burrasca, Free Lance, X-Wave, Tekno, Aia de Ma, Attenti al Lupo, Tomira, Kenhar e H20 nella classe ORC, Jonathan Livingston, Roba da Pazzi, Geronimo, Blue Dream, Eta Beta II, Emma, Fra Mari Vivi, Miran e Vagabundo nella classe Libera, Galatea 2, Blue, Hellcat, El Chico, Dajenu, Corto Maltese, My Passion, Strabilia, Imxtinente e Readyxsea nella classe IRC, J80, Yenky, J801, Blu Project Sailing Team e Montpres nella classe J80.

Resta invariata la formula, con quattro week end e due manche riservate ai partecipanti: la prima comprende le prove di sabato 12 e domenica 13 novembre, sabato 26 e domenica 27 novembre (premiazione), mentre la seconda è relativa a sabato 28 e domenica 29 gennaio, sabato 11 e domenica 12 febbraio (premiazione). Come ogni anno, il sabato sarà dedicato alle conviviali: sabato 12 novembre al ristorante Luca di Rapallo, sabato 26 novembre a Lavagna, sabato 28 gennaio a Santa Margherita Ligure e sabato 11 febbraio a Chiavari. E’ ancora possibile iscriversi, nelle classi ORC, IRC o Libera, scrivendo a circoli.tigullio@gmail.com oppure telefonando al numero 0185 1690412.

Il valore di questa manifestazione non è solo agonistico ma, da sempre, costituisce un profilo di importante valorizzazione turistica del territorio e un sostegno per gli esercizi commerciali e gli alberghi in periodo di bassa stagione. Tra i partner, vicini a questa manifestazione, sempre Porto di Lavagna che garantirà gli ormeggi a tutti i partecipanti non in arrivo dal Tigullio per l’intera durata dell’evento, e Quantum assieme a Grondona.

