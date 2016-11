Kismet di Francesca Focardi Antonelli al comando del Memorial Pirini

CERVIA – In attesa della Coppa Italia, sesta ed ultima tappa del Circuito Nazionale J24- Trofeo Ciccolo 2016 in programma allo Yacht Club Porto Rotondo (www.ycpr.it) nel prossimo fine settimana (sabato 12 e domenica 13 novembre), le Flotte J24 continuano ad essere protagoniste dei numerosi campionati zonali e invernali organizzati in tutta la Penisola. Cervia (Flotta della Romagna).

Doppietta di vittorie di giornata per ITA 424 Kismet armato da Francesca Focardi Antonelli (CNAdVCervia) nella seconda tappa del Campionato Invernale-IX Memorial Stefano Pirini, il tradizionale appuntamento ben organizzato nel tratto di mare antistante la spiaggia di Milano Marittima dal Circolo Nautico Amici della Vela (http://www.circolonauticocervia.it) al quale stanno partecipando una decina di J24 della Flotta della Romagna.

Grazie a questi risultati, Kismet (4 punti; 2,1,1 i parziali), già vincitore della passata edizione dell’Invernale, si è portato al comando della classifica provvisoria (stilata dopo tre prove) seguito dai compagni di circolo Ita 402 Kermesse armato da Marco Maccaferri (6 punti; 2,3) e ITA 473 Magica Fata co-armato da Viscardo Brusori e dal timoniere Massimo Frigerio (10 punti; 4,4,2).

Quarta posizione per Ita 400 Capitan Nemo co-armato da Domenico Brighi e dal Capo Flotta J24 della Romagna, Guido Guadagni (CV Ravennate, 12 punti; 5,3,4) e quinta per Ita 382 di Mauro Martelli (CV Ravennate, 13 punti; 3,5,5). “Domenica abbiamo portato a termine due prove caratterizzata da vento sui 20 nodi circa. – ha spiegato Guadagni – Il Campionato Invernale IX Memorial Stefano Pirini proseguirà nelle giornate di domenica 20 novembre, 4 dicembre (prima manche), 19 febbraio, 5 e 19 marzo 2017 (seconda manche)”.

Anzio Nettuno. Nulla da fare, invece, per la seconda giornata del 42° Invernale Altura e Monotipi di Anzio e Nettuno che sta impegnando la Flotta J24 più numerosa, quella di Roma (ben ventuno gli equipaggi J24 iscritti a questo campionato): già dal sabato, infatti, era stato comunicato che “In considerazione delle avverse condi-meteo in atto e previste in peggioramento per la giornata di domenica, come da Avviso della Protezione Civile e da Avvisi di burrasca sulle coste laziali il Comitato Organizzatore ed il C.d.R. hanno deciso di annullare le prove previste per domenica 6 novembre.”

La classifica provvisoria resta pertanto invariata: al comando il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare ITA 416 La Superba timonato da Ignazio Bonanno (3 punti; 2,1) seguito da Ita 447 Pelle Nera (Nettuno YC, 5 punti; 1,4) armato da Paolo Cecamore e timonato dal campione del mondo 2014 della classe Soling, l’ungherese Farkas Litkey, e da Ita 333 Daiquiri di Fabrizio Sabatini (Nettuno YC, 6 punti; 4,2). Quarta posizione per Ita 487 American Passage armato e timonato dal Capo Flotta di Roma Paolo Rinaldi (6,3 i parziali) ex aequo (9 punti) con Ita 191 Raggio Verde con Carmelo Savastano (Vela Club Palermo, 3,6).

Le regate nel golfo di Anzio proseguiranno nelle giornate del 20 novembre, 4 e 18 dicembre, 15 e 29 gennaio, 12 e 26 febbraio e 12 marzo. Anche quest’anno, contemporaneamente all’Invernale, la Flotta romana J24 sarà impegnata anche nel Trofeo Lozzi, voluto per ricordare l’entusiasmo, la generosità e la passione dell’armatore e timoniere del J24 ITA 428 prematuramente scomparso: il Trofeo sarà articolato su cinque week end, uno al mese (19 e 20 novembre, 17 e 18 dicembre, 14 e 15 gennaio, 11 e 12 febbraio, 11 e 12 marzo). Quando la giornata di regata del Trofeo Lozzi, coincide con quella del Campionato, le prove vengono classificate per entrambi gli eventi.

