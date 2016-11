PRONTI PER LA SECONDA TAPPA DEL CAMPIONATO NAZIONALE WAVE AICW

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

ORISTANO – Dopo una lunga attesa, al limite del waiting period previsto per la seconda tappa del Campionato Nazionale Wave AICW, un perturbazione da NW si è avvicinata prepotentemente alle coste sarde. Un po’ d’incertezza, ancora ieri mattina, quando le carte meteo proponevano una leggera rotazione con un calo dell’intensità. Occhi puntati sul semaforo giallo del sito http://wavexpression.com/we/, in attesa del verde… ed è arrivato.

La chiamata è per domani, giovedì 10 novembre, l’appuntamento è a Funtana Meiga (Oristano), dove i più forti wave riders italiani, si affronteranno sulla lunga destra della costa Ovest della Sardegna.

Jacopo Testa, difenderà la prima posizione conquistata a Pozziteddu, davanti al siciliano Francesco Cappuzzo e al sardo Matteo Spanu. Il campione wave AICW in carica, Fabio Calò, arriverà di sicuro carico per l’evento, e il local Matteo Spanu, entrerà in acqua con un’energia e un’emozione in più, nel suo home spot, quell’energia che si chiama Nicolò Spanu, di soli 12 anni, il giovane talento del windsurf, figlio del forte local Spanu.

Tanti sono i giovani che si sono iscritti al contest, prima grande partecipazione a un evento nazionale, Alessio Carboni, Matteo Placido, Nicolò Spanu, Francesco Congiu. Una sorpresa dell’ultimo minuto potrebbe essere la partecipazione del neo Campione del Mondo Slalom PWA, Matteo Iachino, che aveva inviato la preiscrizione all’evento. Il ritrovo è presso lo spot di Funtana Meiga, la segreteria sarà a disposizione da oggi. Per informazioni rivolgersi a wavexpression@gmail.com.

Leggi anche: