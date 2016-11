COPPA DEL MONDO ISAF: A SANTANDER E KIEL IL GRAN FINALE DELLE PROSSIME DUE STAGIONI

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

BARCELLONA – Nel corso delle riunioni annuali di World Sailing, ancora in corso di svolgimento a Barcellona, in Spagna, è stato ufficializzato il formato delle prossime edizioni della Coppa del Mondo ISAF, il circuito della che riunisce i migliori atleti al mondo delle classi olimpiche e paralimpiche, che per il 2017 e il 2018 si concluderà in Europa.

Le località scelte per ospitare il gran finale della stagione sono infatti Santander, in Spagna, sede nel 2014 di una fantastica edizione dei Mondiali unificati delle classi olimpiche, e Kiel, location storica per la vela internazionale e sede da anni della fortunata Kieler Woche, evento multiclasse che ogni anno riunisce migliaia di velisti in questo angolo di Germania che si affaccia nel mar Baltico.

Il circuito della World Cup ISAF per il 2017, quindi, su svilupperà su tre eventi: prima tappa a Miami, in Florida, dal 22 al 29 gennaio, seconda a Hyeres, in Francia, dal 23 al 30 aprile, e gran finale a Santander, dal 4 all’11 giugno. Per l’anno successivo, invece, prima tappa a Gamagori, in Giappone, nell’ottobre del 2017, seconda a Miami nel gennaio 2018, terza a Hyeres nel maggio 2018 e quarta e ultima a Kiel tra giugno e luglio 2018. Per i due anni successivi, la Coppa del Mondo ISAF farà tappa a Enoshima, in Giappone, Miami e una località europea ancora de definire.

Leggi anche: