Otto atleti de Il Portodimare premiati dalla XII Zona FIV

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PADOVA – Sabato 19 novembre p.v., con inizio alle 15.00 presso la sede del Coni provinciale di Venezia in Via del Gazzato a Mestre, si svolgerà la consueta cerimonia di premiazione degli atleti appartenenti ai sodalizi della XII Zona FIV – Veneto che hanno primeggiato nei campi di regata nel corso del 2016.

Sono complessivamente otto i tesserati de Il Portodimare – il sodalizio velico padovano che proprio lo scorso anno ha festeggiato i 40 anni di attività – che verranno premiati dal comitato di zona nel corso dell’appuntamento.

L’evento sarà anche l’occasione per premiare i nuovi campioni zonali di classe 2016. A tal proposito da segnalare l’ottimo risultato nella classe Minialtura, dove sul podio sono salite tutte imbarcazioni di armatori soci de Il Portodimare. A vincere il campionato, riconfermando così il titolo già ottenuto lo scorso anno è Maramao, l’Este 24 di Davide Ravagnan, davanti a Mind the Gap, il Fat 26 di Nicolò Cavallarin ed Edoardo Marangoni e ad Ariel, Il Platu 25 di Damiano Desirò.

Nella classe meteor da segnalare il terzo posto nel campionato zonale di classe per Massimiliano Ferro, armatore di Strafantino.

Ulteriori riconoscimenti verranno quindi assegnati ad Andrea Cavagnis, che insieme al suo team ha conquistato prima il titolo di Campione Italiano Minialtura e successivamente quello di Campione Europeo Sportboat, oltre ad aver ricevuto il riconoscimento da parte dell’UVAI – il sodalizio che raggruppa tutta gli armatori italiani – di Armatore dell’anno 2016. Sergio Caramel verrà premiato per aver conquistato il titolo di Campione Europeo Sportboat nella divisione Corinthian, mentre Roberto Reccanello e Federico Servadio verranno premiati rispettivamente per il titolo di Campione Italiano d’altura nella classe 2 crociera ed il secondo posto in classe 3 crociera ottenuto dal team dell’ X35 X-Real nella medesima competizione.

Soci, amici e simpatizzanti de Il Portodimare avranno quindi l’occasione di festeggiare insieme la conclusione di quest’anno ricco di soddisfazioni nel corso della tradizionale serata di auguri, che si svolgerà venerdì 2 dicembre 2016.

Leggi anche: