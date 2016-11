CAMPIONATO INVERNALE DI ROMA-TROFEO CITTÀ DI FIUMICINO

FIUMICINO – Domenica 13 novembre si è svolta la seconda giornata del Campionato Invernale di Roma-Trofeo Città di Fiumicino, organizzato dal Circolo Velico di Fiumicino. Il maltempo di sabato aveva fatto temere per il regolare svolgimento della prova di domenica, invece una bella giornata di sole con un vento da Est ha permesso di dare inizio alla regata.

Il via è stato dato alle 10:30: dopo due richiami generali il Comitato di Regata ha deciso di avviare le procedure di partenza con bandiera nera, partenza regolare per la flotta, ma ben otto imbarcazioni, tra le più titolate, sono state considerate OCS. Al primo avviso partenza regolare per i raggruppamenti Crociera e Vele Bianche.

Al terzo lato di bolina il vento è girato verso Sud di oltre 20 gradi, obbligando il CdR a effettuare un cambio di percorso, con la boa ri-posizionata a 115 gradi. Il vento che alla partenza era di 7 nodi durante la regata è aumentato, nell’ultima parte del percorso le imbarcazioni hanno regatato con 10-12 nodi.

Nel Gruppo ORC, vittorie per Mart d’Este di Edoardo Lepre e Tarantella-Asd Anemos Kids di Carusio, mentre in IRC affermazioni per Nautilus X Mode di Pino Stillitano, Mart d’Este di Edoardo Lepre, Pestifera-Asd Anemos Kids di De Bellis e Mida-Asd Anemos Kids di Porcelloni. Tra i Crociera e le Vele Bianche si impongono Flama-Asd velisti scansonati, Ready Forsea di Luigi Pellone, Antiqua di Davide Di Marcoberardino e My Lele di Luigi Nobile.

