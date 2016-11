North Sails e Giovanni Sanfelice inaugurano l’ufficio di Fiumicino

Altro, News, Sport

FIUMICINO – Lavora ormai a pieno regime l’ufficio tecnico-commerciale aperto da North Sails presso la sede di Nautilus Marina, storico cantiere laziale famoso per la qualità del service e per la produzione degli NM Yachts. Seguendo la nuova impostazione delle rete italiana, che prevede l’impiego di personale interno alla veleria in diverse aree del territorio nazionale, a gestirlo è stato chiamato Giovanni Sanfelice, da quasi due lustri operativo come designer presso la sede di Carasco.

Per celebrare la piena operatività, Giovanni Sanfelice, in collaborazione con Nautilus Marina e con il ristorante Quarantuno Dodici dello chef stellato Daniele Usai, organizza per sabato 26 novembre la prima di una serie di incontri a tema.

A intrattenere i convenuti, nel corso di una conferenza che tratterà dello sviluppo del sail design dalle vele d’epoca alla Coppa America, sarà Guido Cavalazzi, sail designer per conto di North Sails sin dagli anni ’70, già coinvolto in campagne di America’s Cup alle dipendenze di team come Azzurra e Luna Rossa.

“Quando mi è stato chiesto di proporre un nome per aprire la serie di conferenze che proseguiranno durante il periodo invernale, ho immediatamente pensato a Guido – spiega Giovanni Sanfelice – Come tutti nell’ambiente, lo ritengo una figura di riferimento, che vanta una cultura e un’esperienza sconfinata nel mondo della nautica. Il suo sapere spazia dalla realtà tradizionale delle vele d’epoca, all’evoluzione richiesta dagli scafi moderni, ed è inoltre sempre disponibile, motivato e piacevole da ascoltare”.

