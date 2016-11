CAMPIONATO AUTUNNALE PLATU 25 E MINIALTURA NEL GOLFO DI PALERMO

PALERMO – Nel Golfo di Palermo altri due giorni di intense regate per i Platu ed i Minialtura di tutta la Sicilia. E’ ancora lunga la strada che porterà al Campionato Mondiale di fine settembre a Mondello, ma tutti sono decisi a non perdere occasione per allenarsi al massimo in modo da trovarsi al meglio per la rassegna iridata. Rientrano Agilella e “Paletta” Leonardi su Menef8 dell’armatore messinese Marco Ruggeri. La giornata di sabato prevede vento ed il team di professionisti concentrato sul Platu peloritano arriva molto presto per mettere a punto la barca e non lasciare nulla al caso.

Manca solo Wolleb, poichè la sua Brera Hotels ha riportato una avaria all’albero a causa di un urto accidentale mentre veniva spostata. Il Comitato esce presto a mare e comunica le condizioni ai concorrenti per settare la meglio la tensione delle sartie. Su Capt Max di Massimo Barranco ritorna Gabriele Bruni, mentre su Isola del Vento, attuale leader della classifica, si prepara la barca senza alcun timore reverenziale.

Si stendono 18 nodi di vento sul campo di regata e si parte puntuali. Sabato non ce n’è per nessuno. Angilella guida sicuro il suo equipaggio che si trova perfettamente a suo agio con queste condizioni. Fa sue le prime prove del week end con un distacco di due minuti sul secondo ottenuto nei primi tre bordi e confermato nei restanti tre. Provano a contrastarlo nella prima prova solo Angelo Esposito su Five for Fighting ed il caparbio equipaggio femminile del Velaclub che chiude al terzo posto su Liberalamente. Nella seconda prova la lotta si fa più dura. Menef8 nei primi bordi è dietro Capt Max, Five for Fighting ed Isola del Vento. Angilella riesce comunque ad approfittare di ogni minimo errore degli avversari per riprendersi la testa a metà prova.

Domenica cambia tutto: giornata praticamente estiva e senza vento. Occorre pazientare un paio d’ore per avere 5 nodi. E’ il vento del trapanese di Luigi Ciaravino, quello con cui riesce sempre a dare il massimo su Grande Evento. Infatti sarà così: vincerà le due prove della giornata festiva regolando nella prima Capt Max ed i marsalesi di Little Sciù che dimostrano di sapere andar bene anche nelle condizioni completamente diverse da quelle dei loro mari. Nella seconda prova Grande Evento stopperà gli attacchi di Reginetta di Fabio Tulone e delle ragazze di Liberalamente.

In classifica generale, grazie anche al terzo scarto, i distacchi si minimizzano. Isola del Vento tiene con merito la testa della classifica, sopratutto perchè riesce a mantenere un rendimento omogeneo. Risale in classifica Grande Evento che paga l’assenza nella prima giornata del Campionato, mentre al terzo posto si mantiene stabile Five for Fighting.Si torna in acqua tra due week end e la classifica può essere ancora completamente ribaltata.

Foto: Vivienne Nuccio

