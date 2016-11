IL REPORT DEL TROFEO ARNALDO CAROFIGLIO-TIMONE D’ORO

BARI – Giuseppe Pannarale con la sua Extravagance (CUS Bari) ha conquistato il XIII Trofeo Arnaldo Carofiglio-Timone d’oro, arrivando primo anche nel raggruppamento Alpha. Pannarale ha ritirato il premio direttamente dalle mani del presidente del CV Bari Simonetta Lorusso e da Ilaria Carofiglio, 17enne, studentessa e atleta del CV Bari, nipote di Arnaldo, che ha ricordato la figura del nonno: “Questo è un premio anomalo nel mondo della vela”, ha detto, “perché premia il timoniere e non l’armatore e mio papà Michele ha deciso di metter su questa manifestazione per ricordare la figura del nonno, timoniere non solo per il Circolo ma anche per la nostra famiglia”.

Alle spalle di Pannarale, sempre nel raggruppamento Alpha, il più numeroso, si sono piazzate Yellow Bee di Andrea Algardi (CN Bari) e That’s Amore di Gaetano Berlingerio (LNI Mola di Bari). I vincitori negli altri gruppi sono Pervinca di Cosimo Ostuni della LNI Monopoli (Bravo), Morgan IV di Nicola De Gemmis del CC Barion (Delta), Tridon di Pietro Iavona del CUS Bari (Echo) e Orione di Nunzio Bellincontro della LNI Bari (Foxtrot).In totale sono state 20 le imbarcazioni che hanno partecipato alla XIII edizione del Trofeo Carofiglio-Timone d’oro organizzato dal Circolo della Vela Bari. Vento da Sud-Est (Scirocco) tra i 10 e i 15 nodi ha accompagnato gli equipaggi iscritti alla regata su percorso a triangolo di circa 9.50 miglia allestito dal CV Bari.

Nato nel 2003 su idea del figlio di Arnaldo Carofiglio, il trofeo è dedicato al presidente che dal 1997 al 2002 ha guidato il CV Bari come un abile timoniere fa con la sua barca, attraversando un periodo difficile (lo spostamento della sede dal Margherita al Molo Borbonico) e impegnandosi costantemente nella formazione degli atleti del CV Bari. Negli anni questa regata è diventata un punto di riferimento della vela barese e non solo ed è considerata la manifestazione velica che dà il via alla stagione invernale.

A presiedere il Comitato di Regata c’era Vito Moretti, coadiuvato da Giacomo Infante e da Lino Lattanzi. Un ringraziamento speciale da parte del vice presidente nautico CV Bari, Peppo Russo, e da Gigi Bergamasco, direttore sportivo, è andato agli istruttori Valeria, Giordano e Beppe che insieme ai marinai Saverio, Gianfranco, Giovanni, Angelo e Nicola sono fondamentali per la riuscita di tutte le regate.

