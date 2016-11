I RISULTATI DEL TROFEO LEGA NAVALE LIVORNO

LIVORNO – T-One (CV Sunset) di Manfredo Toninelli e Voglia Matta (YC Mont) di Amica Vela si aggiudicano il Trofeo Lega Navale Livorno rispettivamente nella categoria ORC Overall e Minialtura, regata disputata con venti leggeri che ha visto la flotta, uscita dal Porto di Pisa dove è ospitata per tutta la durata del Campionato, partire al largo di Marina alle 10:30 di domenica 20 novembre.

Percorso a bastone di 12 miglia molto regolare con mare calmo, vento tra 6 e i 10 nodi da Est con onda da Ovest. Dietro T-One, in Overall, hanno chiuso Scamperix (YCRMP) di Ferruccio Scalari e Luna (YCL) di Mauro Moscardini, mentre in ORC A Mefistofele (YCL) di Giovanni Lombardi ha preceduto Sea Wolf (YCRMP) di David Carpita e Miles Quick (CNL) di Riccardo Trivelli e in ORC B la classifica è la stessa del’ORC Overall. Tra i Gran Crociera, invece, successo per Second Life (YCRMP) di Francesco Bianciardi su Pierrot Lunaire (YCRMP) di Enrico Scaramelli e Mizar (YCRMP) di Franco Di Paco, e tra Minialtura, dietro Voglia Matta di Veronica Venturi, Mirko Grazzini e Alessio Faraoni, timonata da Roberto Puccetti, hanno chiuso Paola (SVVG) di Gianluca Poli e Vitamina Amerikana di Andrea Lacorte (YCRMP).

Un’importante rettifica riguarda Paola, l’Etchell timonato da Andrea Polio, che ha riguadagnato il primo posto nella categoria Minialtura del Trofeo YCRMP di domenica 13 novembre dopo che, in un primo momento, era stato escluso per irregolarità nell’iscrizione poi prontamente sanate.

E ora tutti pronti per l’ultima e decisiva prova, domenica 4 dicembre, regata costiera di 16 miglia con partenza alle ore 10, che assegnerà il Trofeo Lega Navale Viareggio per concludere il Campionato Invernale organizzato dal Comitato Circoli Velici Alto Tirreno.

Foto Federico Bacci

