Il Club Nautico Versilia si prepara alla Regata d’Inverno

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VIAREGGIO – Torna l’appuntamento con la Vela d’Altura al Club Nautico Versilia: sabato 26 novembre, infatti, numerosi equipaggi scenderanno nello specchio acqueo antistante al porto di Viareggio per disputare la Regata d’Inverno 2016, evento che concluderà la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e che sarà un’ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi protagonisti.

La manifestazione, organizzata sotto l’egida della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI (Unione Vela Altura Italiana), è riservata a tutte le imbarcazioni in possesso di validi certificati di stazza ORC Standard o ORC Club e alle barche non in possesso di alcun certificato di stazza valido e in corso di validità, che correranno in tempo reale nella classe Open. Agli effetti delle classifiche, le imbarcazioni ORC saranno suddivise nelle Categorie Regata, Crociera/Regata e Gran Crociera.Tutte le Classi dovranno essere costituite da un numero minimo di cinque iscritti per classe, in caso contrario accorpate. Potranno, inoltre, essere costituite Classi Monotipo, con numero minimo di cinque iscritti per classe, che regateranno tra di loro in tempo reale.

Le barche che parteciperanno alla Regata d’Inverno saranno ospitate gratuitamente dal Club Nautico Versilia all’interno del Porto di Viareggio da giovedì 24 a domenica 27 novembre. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 17 di venerdì. Il programma della manifestazione prevede un briefing per gli equipaggi sabato alle ore 8.30 mentre il segnale d’avviso della prima prova sarà esposto alle ore 9.55 (partenza prevista ore 10). Le regate si svolgeranno su percorso bolina-poppa.

La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 18 circa e saranno premiati i primi di ogni Raggruppamento individuato e i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe. La classifiche saranno calcolate in tempo compensato per le classi ORC mentre la Classe Open correrà in tempo reale e l’ordine di arrivo costituirà classifica a se stante.Il Club Nautico Versilia, il Presidente Roberto Brunetti e il suo efficiente staff sono pronti ad accogliere i protagonisti di questo nuovo appuntamento che impegnerà nel Comitato di Regata Franco Benito Manganelli (Presidente), Luigi Rocchi, Silvio Dell’Innocenti e gli aspiranti Danilo Morelli e Stefano Giusti.

Leggi anche: