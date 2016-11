NEL WEEK END LE REGATE DELL’INVERNALE DEL TIGULLIO

SANTA MARGHERITA LIGURE – Ritorna sabato e domenica il 41mo Campionato Invernale Golfo del Tigullio, la tradizionale competizione di vela d’altura organizzata dal Comitato Circoli Velici del Tigullio composto da Pro Scogli Chiavari, CN Lavagna, CN Rapallo, CV Santa Margherita Ligure, LNI Chiavari e Lavagna, LNI Rapallo, LNI Santa Margherita Ligure, LNI Sestri Levante e YC Sestri Levante.

Il week end in arrivo decreterà i vincitori della prima manche e attualmente, alla luce dei verdetti delle prime due prove disputate domenica 13 novembre, i favoriti sono Capitani Coraggiosi (Federico Felcini, Guido Santoro) nell’ORC 1-3, Tekno di Piero Arduino nell’ORC 4-5, Imxtinente (Adelio Frixione) nell’IRC 1-3, Celestina 3 (Campodonico, Frixione, Vernengo) e Strabilia (Stefano Taverna) nell’IRC 4, Montpres (Paolo Montedonico e Luca Rognoni) nella classe J80, Rewind (Luciana Bevilaqua) nel Gruppo 0 della classe Libera, Roba da Pazzi (Graziano Bonaldo) nel Gruppo A e Miran (Sergio Somaglia) nel Gruppo B. Sfida apertissima in tutte le classi e categorie, in ragione delle esigue differenze di classifica, all’interno di un percorso che, come sempre, esalterà le qualità tecniche di tutti gli equipaggi.

Tra le novità, una nuova iscrizione nella classe ORC, un’imbarcazione della Scuola di Vela dello Yacht Club Chiavari. La partenza, sabato, è prevista per le ore 12 mentre domenica il primo via verrà dato, come si consueto, alle 9. Parzialmente nuvoloso, con tramontana di buona intensità per entrambe le giornate: queste sono le previsioni meteorologiche che lasciano al Comitato Organizzatore la speranza di consentire il regolare svolgimento del programma. Sabato sera, alle 20, ci sarà anche la cena conviviale presso il ristorante Ciupin di Chiavari.

Tra i partner della manifestazione, il Porto di Lavagna, che garantisce gli ormeggi a tutti i partecipanti non in arrivo dal Tigullio per l’intera durata dell’evento, e Quantum assieme a Grondona.

