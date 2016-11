Pallanuoto in Puglia: in vasca a Bari under 20 e under 15

BARI – Una domenica ricca di appuntamenti per la pallanuoto pugliese, con la seconda giornata del campionato under 20 e il secondo turno di match preliminari utili alla composizione della serie A del campionato under 15. Senza dimenticare la serie A2, con il battesimo di fuoco a Palermo per la Waterpolo Bari.

SERIE A2

Prende il via sabato 26 novembre alle ore 15.00 il campionato nazionale di serie A2: nel girone sud la Waterpolo Bari dovrà affrontare la sua prima partita in trasferta all’Olimpica di Palermo contro il Telimar. I ragazzi allenati da Vittorio Schimmenti sono delle vecchie conoscenze per Di Pasquale e compagni, incrociati in passato anche durante le finali nazionali under 17.

Oggi quindi sono atleti completi e che dalla loro hanno una buona esperienza in serie A2. Indubbiamente una partita difficile per i biancorossi, motivati però a far bene: “Abbiamo una responsabilità enorme – ha spiegato il tecnico Antonello Risola durante la presentazione della Waterpolo Bari – mantenere la categoria. Abbiamo fatto un buon pre campionato, affrontiamo i doppi allenamenti e non vediamo l’ora di scendere in acqua e iniziare questa nuova sfida in biancorosso”.

Confermato capitano della formazione biancorossa Daniele Di Pasquale: “Il nostro obiettivo di partenza è salvarci senza passare dai play out – sottolinea Di Pasquale – la preparazione è stata dura ma ora scendiamo in acqua per iniziare questa esaltante sfida dell’A2”.Arbitrano l’incontro Telimar Palermo – Waterpolo Bari i signori Fusco e Rovandi.

UNDER 20

Nella seconda giornata del campionato maschile regionale under 20 per il girone A si sfideranno domenica 27 novembre allo Stadio del Nuoto di Bari Airon Club e Adriatika Nuoto alle 10.30 e a seguire alle 11.45 Waterpolo Bari – Basilicata Nuoto. Riposano i ragazzi del Centro Sport Brindisi. Per il girone B invece in acqua alle 13.00 sempre allo Stadio del Nuoto Master Valenzano – Rari Nantes Crotone mentre alle 17.00 alle piscine di piazza Europa al quartiere San Paolo di Bari si sfideranno la Sport Eventi e la DNA Putignano.

UNDER 15

Allo Stadio del Nuoto di Bari sette formazioni pugliesi e una lucana si contenderanno gli ultimi due posti per la serie A del prossimo campionato maschile under 15, secondo tempo del grande happening dell’under 15 andato in scena domenica scorsa a Bari con oltre 200 ragazzi in acqua con la prima giornata del turno preliminare. A scendere in vasca per primi domenica 27 novembre alle 15.30 saranno i ragazzi dell’Impero Fasano e della Payton Bari per lo spareggio che determinerà gli accoppiamenti delle semifinali. Due tempi fissi da dieci minuti e finali previste alle 18.00 e alle 18.30. Nel dettaglio gli accoppiamenti previsti.

