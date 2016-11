PROSEGUE IL CAMPIONATO INVERNALE DI PUNTA ALA

PUNTA ALA – Dopo un primo fine settimana sfortunato per le condizioni meteo marine sfavorevoli, che hanno portato all’annullamento anticipato delle prove in programma, è iniziata lo scorso week end la 36ma edizione del Campionato Invernale di Punta Ala. Un timido sole ha accompagnato 17 delle 22 imbarcazioni iscritte sul campo di regata, che si sono sfidate, guidate dall’ormai rodato Comitato di Regata, portando a termine quattro prove come da programma.

Protagoniste di questi due giorni di regate, nella categoria ORC, Cronos 2 del Consigliere dello YCPA Valerio Battista, Betta Splendens di Orazio Olivo, con al timone il Direttore Sportivo del club Filippo Calandriello, e Bastian Contrario 2 di Massimo Bianchi, mentre Linux di Andrea Palleschi, Bastian Contrario 2 e Muzyka 2 di Simone Taiuti si sono classificate rispettivamente primo, secondo e terzo nella classe IRC.

La nutrita classe Gran Crociera ha visto primeggiare Francesco Marcaccini sulla sua Birba 2, seguito a ruota da Hakuna Matata Again di Leonardo Nafissi e da Star Fly di Giampaolo Gistri. L’appuntamento con l’ultima giornata della prima manche del Campionato Invernale di Punta Ala 2016-2017 è per il prossimo 3 dicembre.

