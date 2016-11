VENTO E SPETTACOLO A CIPRO PER IL CAMPIONATO DEL MONDO RS:X YOUTH

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CIPRO – Condizioni estreme a Cipro per la quarta giornata del Campionato del Mondo RS:X Youth 2016, la prima dedicata alle regate delle Final Series. Ieri i giovani rappresentanti della tavola a vela olimpica sono scesi in acqua con un vento di intensità variabile tra i 17 e i 30 nodi, uno spettacolo nello spettacolo in una giornata davvero intensa per tutti, con tre prove disputate sia dalle due flotte degli uomini (Gold e Silver), sia dalle donne.

In campo maschile, l’israeliano Yoav Omer guida la classifica davanti all’esponente di Aruba Mack Van Den Eerenbeemt, con Luca Di Tomassi che mantiene la sesta posizione grazie ai parziali 7-10-13. Gli altri italiani in Gold: Carlo Ciabatti è 13mo, Antonino Cangemi 16mo, Francesco Tomasello 18mo e Matteo Evangelisti 20mo. Nella flotta Silver, Daniele Gallo è secondo, Nicolò Renna 15mo e Riccardo Renna 16mo.Tra le ragazze, l’israeliana Noy Drihan guida la classifica avanti alla connazionale Spychakov.

