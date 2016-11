I VINCITORI DELLA REGATA DEL TANGONE

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

SANREMO – Con cinque prove portate a termine per la classe 420 e quattro per la classe L’Equipe, si è conclusa l’edizione 2016 della Regata del Tangone organizzata dal Circolo Nautico Andora, evento di ranking list per entrambe le classi. Prove caratterizzate in entrambi i giorni da una bella termica di ponente che nel giorno di domenica ha raggiunto i 10 nodi, mettendo gli equipaggi in condizione di scelte di bordeggio sempre differenti per via dei diversi salti di vento.

Nella classe L’Equipe Under 12, successo per Cucco-Micalizzi (CN Loano), nell’Equipe Evolution per Salvatorelli-Peria (CV Marciana Marina) e nel 420 per Veronica Ferraro e Giulia Ierardi (YC Sanremo).

