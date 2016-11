Il J24 Jamaica al comando del Campionato d’Autunno

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARINA DI CARRARA – Dopo lo stop della manche d’apertura a causa della completa assenza del vento, il tradizionale Campionato D’Autunno della Flotta J24 del Golfo dei Poeti, ben organizzato dal Club Nautico Marina di Carrara in collaborazione con il Circolo della Vela Marina di Massa, ha preso regolarmente il via nella giornata seguente: una decina di equipaggi J24 hanno, infatti, portato a termine nelle acque antistanti la diga foranea del porto di Marina di Carrara due prove a bastone caratterizzate da vento leggero da nord che da 8 nodi è diminuito fino alla bonaccia.

Dopo il sabato di sole e bonaccia, la Giuria ha deciso di anticipare l’ora della partenza della domenica per sfruttare la “tramontanina del Magra” e portate a termine almeno una prova. La termica del mattino ha, infatti, permesso lo svolgimento di una prova con vento di 8/6, poi il vento ha cominciato a diminuire progressivamente al punto che la Giuria si è vista costretta a ridurre la regata con arrivo alla seconda boa di bolina.Le vittorie di giornata sono state firmate rispettivamente da Ita 212 Jamaica, armato e timonato dal Presidente della Classe Italiana J24, il carrarino Pietro Diamanti, e da Ita 252 Euterpe, il J24 della Sezione Velica della Marina Militare di La Spezia affidato a Carmine Vetrugno.

La classifica provvisoria stilata al termine della giornata vede pertanto al comando del Campionato d’Autunno 2016 Ita 212 Jamaica (CNMC, 4 punti; 1,3 i parziali) seguito da Ita 252 Euterpe (MM Sez La Spezia; 6 punti; 5,1), Ita 92 Son of Rabbit con Giuseppe Diamanti (CNMC 8 punti; 6,2) e, ex aequo a 9 punti, Ita 202 Tally Ho di Roberta Banfo (CNMC, 2,7) e Ita 200 Take it Easy armato e timonato dalla giovane Eugenia De Giacomo (CVr di Lauria 3,6), argento al 36° Campionato Nazionale Open J24, svoltosi sempre nelle acque di Marina do Carrara.

Il Campionato D’Autunno della Flotta J24 del Golfo dei Poeti proseguirà nella giornata di sabato 3 dicembre e si concluderà domenica 4 dicembre.

