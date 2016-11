IL NUOVO CONSIGLIO DEL CLUB DEL MARE DI DIANO MARINA

DIANO MARINA – Si sono svolte il 19 novembre le elezioni per il Consiglio direttivo del Club del Mare di Diano Marina, storico sodalizio che dal 1949 promuove lo sport della vela. L’organico, che rimarrà in carica fino al 2020, sarà composto da Attilio Norzi, in veste di Presidente, Maria Sorbo, come Vicepresidente, Diego Santoro, nella carica di Tesoriere, Fiorella Picca, in quella di Segretaria. Gli altri consiglieri eletti sono: Luca Becchio, Luigi Bottino ed Andrea Viola.

Così la Vicepresidente, Maria Sorbo: “Tra le priorità che si pone il nuovo Consiglio c’è sicuramente una proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale di Diano Marina. Il Club del Mare si occupa da sempre di promuovere gli sport velici e proprio per questa ragione riteniamo sia fondamentale incentivare il più possibile un avvicinamento dei ragazzi e dei bambini della scuola a questo sport”.

Il Club del Mare, che vive principalmente del volontariato dei suoi soci, è tra i più dinamici della Liguria e molti sono stati i risultati conseguiti dagli atleti di questo sodalizio sotto la professionale guida dell’allenatore Giorgio Elena. Oltre ai nuovi talenti non va dimenticato che proprio in questo Club è cresciuto Diego Negri, campione delle classi Laser e Star, e in passato portacolori dell’Italia alle Olimpiadi.

