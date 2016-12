Pallanuoto in Puglia: week end da tutto esaurito tra under e A2

BARI – Week end ad alto tasso di pallanuoto nelle piscine pugliesi. La Waterpolo Bari esordisce tra le mura amiche dello Stadio del Nuoto di Bari contro il Frosinone per il primo scontro salvezza. Esordio ufficiale nel primo fine settimana di dicembre anche per i campionati under 17 e domenica spazio alla carica degli under 13 con l’happening allo Stadio del Nuoto di Bari.

SERIE A2

Appuntamento sabato 3 dicembre alle 14.30 allo Stadio del Nuoto di Bari per la seconda giornata del campionato nazionale di serie A2 – girone sud, con la Waterpolo Bari pronta ad affrontare la Rari Nantes Frosinone, diretta concorrente per la salvezza. I ragazzi di Antonello Risola sono carichi dopo il successo per 4-8 ottenuto all’Olimpica di Palermo contro il Telimar, ma i laziali sono squadra insidiosa, anche se sulla carta la più debole del campionato. Massima concentrazione quindi in acqua e fuori per Provenzale e tutti i suoi compagni, chiamati da subito ad una prova di maturità nella gestione del match. Atteso il tutto esaurito sugli spalti dell’impianto comunale barese, per questo esordio casalingo della formazione del presidente Emanuele Merlini.Arbitrano l’incontro Waterpolo Bari – RN Frosinone i signori D’Alessio e Pascucci.

UNDER 17

Sabato 3 dicembre dopo il match di A2 allo Stadio del Nuoto di Bari la pallanuoto di serie A continua con l’under 17: la Waterpolo Bari infatti partecipa quest’anno alla fase preliminare del campionato under 17 A, che si disputa su base nazionale. Alle 15.45 quindi si bissa la sfida tra i baresi e i frusinati per la prima giornata del girone 6, nel quale sono inserite anche il Pescara Pallanuoto, Zero Nove e Latina Pallanuoto. Il preliminare termina giovedì 22 dicembre, al termine del quale le prime tre classificate saranno inserite di diritto nel campionato nazionale maschile under 17 A. La prima giornata del campionato regionale under 17 si apre invece domenica 4 dicembre: per la serie A in acqua a Corato alle 10.30 i ragazzi dell’Amici Nuoto Puglia e della Fimco Sport. A Taranto invece si gioca alle 11.30 il match tra Mediterraneo e Impero Fasano. Riposa l’Airon Club. La serie B invece si gioca alle 12.45 alla Meridiana di Taranto, con in acqua i padroni di casa e il Dharmha Casamassima e si chiude alle 16.00 a Giovinazzo, con il match Netium-Tursport Taranto. Riposa la Payton Bari.

UNDER 13

La grande giovinezza della pallanuoto di Puglia andrà in scena domenica 4 dicembre allo Stadio del Nuoto di Bari a partire dalle 10.00. Doppio campo e dodici formazioni under 13 pronte a contendersi quattro posti per la serie A durante la prima giornata dei gironi preliminari. Altri due posti per la massima serie regionale saranno assegnati negi spareggi di domenica 18 dicembre. Attesi allo Stadio del Nuoto oltre 200 piccoli atleti con famiglie al seguito. Una grande festa della palla in acqua in formato baby.

GUG PUGLIA

Per l’incontro tra Waterpolo Bari e RN Frosinone valido per la seconda giornata del campionato maschile di serie A2, la signora Patrizia Zappatore sarà commissario speciale. Il signor Luca De Girolamo arbitrerà al Foro Italico il match tra Roma 2007 Arvalia e Telimar Palermo.

