ASSEMBLEA DI CLASSE 2016 CLASSE ASSO 99

LONATO DEL GARDA – Si svolta domenica, presso il Ristorante Il Convento, di Lonato del Garda, l’assemblea annuale della Classe Asso 99, che riportava all’ordine del giorno la revisione dello statuto, la relazione del consiglio uscente e l’elezione del nuovo consiglio di Classe. Armatori ed equipaggi si sono riuniti per un pranzo di fine stagione e per premiare il circuito 2016.

Il presidente uscente, Luca Bovolato, ha ringraziato i consiglieri Andrea Farina e Leonardo Amigassi, per il lavoro di presidio e rilancio dell’attività dell’Asso.I numeri della Casse simbolo della vela agonistica gardesana, tornano a far sorridere appassionati e armatori, con una rimarchevole inversione della tendenza, che aveva visto assottigliarsi costantemente la frequentazione delle regate negli anni precedenti.Inversione di tendenza, dunque, e apertura agli armatori del nord Europa, con scelte di calendario tese a facilitare le trasferte degli equipaggi di oltre cortina.Approvato il bilancio del 2016, si è passati all’approvazione della modifica statutaria che apre le posizioni direttive anche ai soci sostenitori, oltre che agli armatori, e snellisce nel suo insieme la gestione della Classe.

L’assemblea ha eletto il nuovo consiglio, composto da cinque membri:Ivano Brighenti, Mara Trimelloni, Andrea Farina, Luca Brighenti, Leonardo Amigassi.Il Consiglio di Classe si è riunito subito dopo per eleggere il nuovo presidente, che è Luca Brighenti, già Presidente del Circolo Nautico Brenzone e consigliere della XIV Zona FIV, e il comitato tecnico, composto da Luciano Lievi, Ivano Brighenti e Fabiano Cappucini.

Il nuovo consiglio produrrà e renderà ufficiale, nelle prossime settimane, il calendario della stagione 2017, approvato in bozza dall’assemblea, che fissa l’appuntamento con la prossima edizione del Campionato Nazionale di Classe, ospitato come di consueto dal Circolo Nautico Brenzone, da giovedì 31 agosto a sabato 2 settembre, così da incentivare la partecipazione degli equipaggi stranieri, che potranno unire in un’unica trasferta Campionato e Trofeo Gorla, previsto per domenica 3 settembre.

La premiazione del Circuito 2016 è stata preceduta dal saluto del Vicesindaco di Lonato, Nicola Bianchi, che ha rimarcato il connubio del lago di Garda con la vela agonistica e, in particolare, con la sua classe identitaria, auspicando in futuro la possibilità di realizzare un evento Asso 99 nelle acque del lido di Lonato.

Di seguito, i premiati della stagione 2016:al quinto posto Assterisco, dell’armatore Piergiorgio Zamboni; quarto Confusione, di Elena Reboldi; terzo Michelass, della famiglia Ferrari/Trimeloni; seconda posizione per Sconquasso AC&E, dell’armatore Andrea Farina; primo gradino del podio per Assatanato-Vetrocar, dell’Associazione Sportiva Blu Planet.

Il premio Asso degli Assi, per il miglior risultato ottenuto nella combinata Gorla/Centomiglia/Campionato Nazionale, va ad Assterisco. A ritirarlo Pietro Biemmi, storico membro dell’equipaggio.

