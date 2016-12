L’AUSTRIACO BINDER VINCE LA 12MA EDIZIONE DELL’INTERNATIONAL CHRISTMAS J24 MATCH RACE

Regate, Sport

TRIESTE – E’ andata all’austriaco Christian Binder la 12ma edizione del match race di fine anno, organizzato dalla Sezione di Trieste della Lega Navale, un evento di Grado 3 che rappresenta appieno la dedizione e gli sforzi organizzativi della realtà triestina della Lega Navale.

Atleti da 8 nazioni del vecchio continente si sono dati battaglia in un week end di regate a match race a bordo dei J24, formula che ha riscosso notevole successo già dalle prime edizioni e confermata quest’anno dalla presenza di team dalla Russia, Inghilterra, Estonia, Francia, Svizzera e dalla vicine Slovenia, Croazia e Austria, oltre a tre equipaggi italiani.

La macchina organizzativa della Lega Navale di Trieste, coordinata dal Presidente Pierpaolo Scubini, ha funzionato come sempre grazie all’apporto dei soci del sodalizio triestino. A mare l’alto livello del Comitato di Regata all’altezza dell’evento, presieduto dallo sloveno David Bartol e dal Chief Umpire Jean Pierre Cordonnier, hanno permesso lo svolgimento di ben 19 voli, con due semi round robin a gironi divisi, dove i primi tre di ogni semi girone sono affluiti alla fase finale.

Nell’ultimo atto Christian Binder ha risolto la prassi sul francese Simon Bertheau e la consistenza del team austriaco cha chiuso la pratica per la vittoria finale. Terzo posto per il team italiano di Rocco Attili e quarto per lo sloveno Bojan Rajar. Una particolarità di questa 12ma edizione: la regata è stata corsa con le test rules che dal prossimo anno saranno le nuove regole ufficiali del match race.

La tre giorni di regate di è chiusa con la premiazione dei vincitori nella sala conferenze della palazzina servizi, alla presenza del Presidente della XIII Zona FIV, Adriano Filippi, e del Presidente della Sezione di Trieste della Lega Navale, Pierpaolo Scubini. “E’ stata una bella manifestazione che ha messo in campo undici equipaggi da ben 8 nazioni europee”, sono le parole di Scubini, “per noi è una grande soddisfazione poter vedere sul campo di regata velisti che vengono dalla Russia, dall’Inghilterra ed altri paesi. Trieste e la vela sono un volano di richiamo turistico molto importanti”.

