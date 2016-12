Pallanuoto in Puglia: Waterpolo in trasferta, torna l’under 20

BARI – Un mese di bella pallanuoto si avvia alla conclusione nelle vasche pugliesi. Ecco gli appuntamenti in programma nelle giornate del 10 e 11 dicembre per la pallanuoto di Puglia.

SERIE A2

La Waterpolo Bari a punteggio pieno sfida sabato 10 dicembre alle 15.00 per la terza giornata d’andata del girone sud del campionato maschile di serie A2 il Nuoto Civitavecchia. I laziali nelle prime due giornate hanno incassato due sconfitte, ma hanno tra le loro fila giocatori di peso ed esperienza come Davide Romiti e Andrea Muneroni e il croato Ivan Zanetic. Un match verità per gli uomini guidati da Antonello Risola, contro una squadra che nella passata stagione è arrivata ad un passo dall’A1 durante i play off e che al PalaGalli è sempre difficile da affrontare.Arbitrano l’incontro NC Civitavecchia – Waterpolo Bari i signori Rotondano e Guarracino.

UNDER 20

Domenica 11 dicembre terza giornata d’andata per il campionato di pallanuoto regionale maschile under 20. La serie A propone alle 11.45 allo Stadio del Nuoto di Bari il match tra CS Brindisi e Waterpolo Bari, per l’occasione in calottina nera. Alle 12.00 invece a Potenza l’Adriatika Nuoto fa visita alla Basilicata Nuoto. La serie B del campionato under 20 vedrà invece in acqua alle 13.00 a Putignano la DNA contro la Rari Nantes Crotone mentre alle 17.00 alle piscine di piazza Europa al quartiere san Paolo di Bari si gioca Sport Eventi-Master Valenzano.

UNDER 17

Per la terza giornata del girone preliminare del campionato under 17 A la Waterpolo Bari guidata da Roberto Bucci scenderà in acqua domenica 11 dicembre alle 15.30 alle Naiadi di Pescara. Dopo la netta affermazione nella prima giornata contro la RN Frosinone per 28-1 è importante vincere in trasferta contro il Pescara Nuoto e Pallanuoto, perché l’obiettivo del girone preliminare è decretare le tre squadre che parteciperanno al campionato nazionale under 17 A.

