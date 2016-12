COPPA DEL MONDO A MELBOURNE: SILVIA ZENNARO CHIUDE QUINTA NEL LASER RADIAL

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MELBOURNE – Condizioni ideali a Melbourne, in Australia, per la giornata conclusiva della tappa finale della Coppa del Mondo 2016 delle classi olimpiche: una brezza costante da Sud Ovest tra i 10 e i 14 nodi ha infatti accolto i regatanti delle classi 470 M, 470 F, Laser Standard, Finn e Laser Radial, impegnati nelle Medal races conclusive – regate secche riservate ai top teen della classifica – che hanno assegnato le vittorie finali di questa World Cup 2016, che va quindi in archivio dopo le tappe di Miami, Hyeres, Weymouth&Portland, Qingdao e, appunto, Melbourne.

Evento che l’azzurra Silvia Zennaro, già Olimpionica a Rio, ha chiuso al quinto posto nella classe Laser Radial, dopo aver stazionato durante tutta la settimana sul podio. Nona nella Medal Race di oggi, la Zennaro, seguita abitualmente dal Tecnico Federale Egon Vigna, è scalata fino al quinto posto pari punti con la quarta, l’ungherese Erdi, a soli sei punti dal podio (la vittoria è andata all’oro di Londra, l’olandese Bouwmeester).

Decimo posto, su 20 partecipanti, per Giovanni Coccoluto nel Laser Standard, con un quinto in Medal (successo per il cipriota Kontides). Gli altri vincitori a Melbourne sono l’australiano Lilley nel Finn, i connazionali Belcher-Ryan nel 470 maschile e le austriache Vadlau-Ogar nel 470 femminile.

La Coppa del Mondo delle classi olimpiche torna nel 2017, con prima tappa a Miami, in Florida, dal 22 al 29 gennaio, seconda a Hyeres, in Francia, dal 23 al 30 aprile, e gran finale a Santander, in Spagna, dal 4 all’11 giugno.

Leggi anche: