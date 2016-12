Porto di Ancona: “Porti tra evoluzione e innovazione – Seminario formativo 14 dicembre”

ANCONA – Riforma portuale, il nuovo codice doganale e l’innovazione tecnologica nel settore della logistica aprono la strada ad un’importante rivoluzione nell’assetto del settore trasporti e spedizioni.

ENFAP MARCHE intende agevolare la lettura dei principali cambiamenti nell’assetto del territorio e metterli in relazione con il tessuto imprenditoriale locale.In questo evento tecnico si analizzerà insieme ai professionisti del settore i principali cambiamenti introdotti nel sistema per capire come questi possano essere messi in relazione con le strategie aziendali e produrre valore aggiunto per le imprese.

14 DICEMBRE 2016 ANCONA

09.30 Welcome coffee e registrazione partecipanti

10.00 Saluti introduttivi a cura di:

Giampieri Rodolfo, Presidente Autorità Portuale di Ancona

Pierangeli Mario, Presidente Consiglio territoriale spedizionieri doganali di Ancona

Fioretti Graziano, Presidente ENFAP Marche

10.15 Intervento: ‘La Riforma Portuale’, a cura di:

Giampieri Rodolfo, Presidente Autorità Portuale di Ancona

10.45 Intervento: ‘Il nuovo Codice Doganale’, a cura di: Medici Michele, Ufficio delle Dogane di Ancona

11.15 Intervento: ‘L’innovazione nei sistemi logistici’Maurizio Da Bove, Esperto di settore e Responsabile Scientifico Scuola Nazionale Trasporti e Logistica

11.45 Question Time e conclusioni

13.00 Light lunch Modera i lavori Marina Marozzi

