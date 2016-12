A GENOVA DOMANI PER IL PROSSIMO CONSIGLIO FEDERALE

GENOVA – Settimana di Consiglio Federale per la FIV, che dopo il precedente appuntamento svoltosi a Roma, presso la sede del CONI, al Foro Italico (http://www.federvela.it/news/il-report-del-primo-consiglio-federale-del-…), torna a Genova, presso la sede della stessa Federvela, in Piazza Borgo Pila.

La seconda riunione del nuovo Consiglio eletto a fine ottobre e presieduto da Francesco Ettorre (http://www.federvela.it/news/francesco-ettorre-%C3%A8-il-nuovo-president…), si svolgerà giovedì 15 e venerdì 16 dicembre, con i seguenti orari: giovedì dalle 16:30 in poi, mentre il giorno successivo dalle 9 alle 17 circa.

Oltre a una serie di delibere di carattere amministrativo, verranno portate all’attenzione del Consiglio Federale le Normative Federali più attinenti lo svolgimento dell’attività sportiva nazionale, inoltre verranno presentate la Normativa sull’attività di alto livello e quella relativa al settore giovanile, che assume particolare importanza anche in vista dei Giochi Olimpici Giovanili, in programma a Buenos Aires, in Argentina, nell’ottobre del 2018. Conseguentemente, la pianificazione della stagione alle porte potrà rappresentare uno dei punti centrali della riunione.

Al termine del Consiglio, venerdì pomeriggio, è previsto un incontro con la stampa ed a seguire un report completo, su questo sito, delle tematiche affrontate nella due giorni di riunione.

