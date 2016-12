PATRICK PHELIPON, IL PiU’ ITALIANO DEI NAVIGATORI FRANCESI ALLA GOLDEN GLOBE RACE 2018

PISA – Patrick Phelipon, francese di nascita, ma italiano di adozione prenderà parte alla Golden Globe Race 2018, regata a vela in solitario senza scalo e senza assistenza.

Il più italiano dei navigatori francesi ripercorrerà così la rotta seguita cinquanta anni da – era il 1968 – dall’inglese Sir Robin Knox-Johnston: lo spirito di partecipazione a questa vera e propria avventura è lo stesso di allora, imbarcazioni di serie di circa 10 metri (progettate prima del 1988), nessuna tecnologia moderna, il desiderio di affrontare i mari del mondo – anche quelli più pericolosi – solo con le proprie forze e la propria volontà.

Patrick Phelipon naviga dall’età di 10 anni, da sempre opera nel campo della vela d’altura, sia come atleta che come progettista, e questo non sarà il suo primo giro del mondo a vela poiché già nel 1973 fece parte dell’equipaggio del Penduick VI di Eric Tabarly nella prima edizione della Whitbread Round The World Race, giro del mondo a tappe con equipaggio.

La Golden Globe Race 2018, che è stata presentata ufficialmente negli scorsi giorni a Parigi, prenderà il via il 14 giugno 2018 dall’Inghilterra e vedrà in gara 30 concorrenti.

L’avventura di Patrick Phelipon è cominciata, prossimamente verranno annunciati i dettagli inerenti al suo programma – imbarcazione compresa – a partire dall’inizio del 2017.

Foto Fabio Taccola

