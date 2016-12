Pallanuoto in Puglia: al via il campionato under 15

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

BARI – Sabato 17 e domenica 18 dicembre l’acqua diventerà bianca in numerosi impianti natatori pugliesi. La Waterpolo Bari attende l’Arechi, per la quarta giornata del campionato di serie A2 dopo un match intensissimo giocato a Civitavecchia. In acqua nel fine settimana anche le formazioni maschili under 17, gli under 15 con la prima giornata (lunga) di campionato e gli under 13, impegnati questi ultimi tutti insieme allo Stadio del Nuoto di Bari domenica 18 dicembre.

SERIE A2

Quarta giornata d’andata per la Waterpolo Bari seconda in classifica a sette punti nel girone sud della serie A2. Allo Stadio del Nuoto di Bari sabato 17 dicembre alle 15.00 i biancorossi affronteranno l’Arechi, formazione salernitana reduce, come la Waterpolo, da un tesissimo pareggio in acque laziali. Gli uomini di mister Antonello Risola hanno però già messo in archivio il pareggio per 10-10 contro il Civitavecchia e sono pronti a chiudere nel miglior modo possibile questo fantastico 2016 della pallanuoto barese. Arbitrano l’incontro Waterpolo Bari – Tgroup Arechi i signori Braghini e Pagani Lambri.

UNDER 17

Domenica 18 dicembre per la Waterpolo Bari under 17 è in programma una doppia e delicata trasferta a Frosinone per la quarta e quinta giornata della fase preliminare del campionato under 17 A. Alle 13.45 i ragazzi allenati da Roberto Bucci se la vedranno contro la Zero Nove Roma mentre alle 18.00 affronteranno i pari età del Latina. Bisogna vincere, in attesa del recupero del match contro il Pescara Pallanuoto.Per la seconda giornata del campionato regionale under 17, appuntamento per la serie A domenica 18 dicembre alle 13.30 alla piscina Masseriola di Brindisi, dove la Fimco ospiterà l’Airon Club. In acqua a Corato invece alle 10.30 il big match tra Amici Nuoto Puglia e Mediterraneo Taranto. Riposa l’Impero Fasano. La serie B invece si gioca alle 17.00 alla Meridiana di Taranto, con in acqua i padroni di casa e il Nuoto Giovinazzo. Anticipo a sabato 17 dicembre alle ore 19.15 per la partita in programma alla piscina comunale di Pulsano tra Tursport Taranto e Payton Bari. Riposa il Dharmha Casamassima.

UNDER 15

Prende il via ufficialmente sabato 17 dicembre, ma con una lunga coda pre e post natalizia, il campionato regionale di pallanuoto maschile under 15, composto da una serie A e da due gironi di serie B: ad aprire la serie A sarà il match in programma alle 20.00 a Taranto tra Mediterraneo e Amici Nuoto Puglia. Venerdì 23 dicembre invece alle 18.00 in acqua allo Stadio del Nuoto di Bari la Waterpolo e l’Airon Club. Per la serie B – girone A invece appuntamento a Fasano alle 15 sabato 17 dicembre per il match Impero – Nuoto Castellana. La prima giornata proseguirà mercoledì 28 dicembre con la seconda partita in programma, alle 15 alla Masseriola di Brindisi tra Fimco e Olimpica Salentina. Riposa la Tursport Taranto. La prima giornata del girone B della serie B invece si giocherà venerdì 23 dicembre: in acqua allo Stadio del Nuoto di Bari alle 16.30 Payton e Flipper Nuoto. Riposa la Basilicata Nuoto. Il 5 gennaio 2017 si completerà questa giornata con il match della Befana a Noci tra l’Otré e la Sport Project, in programma alle 17.00.

UNDER 13

Gli ultimi due posti per la serie A del campionato maschile under 13 saranno assegnati durante gli spareggi in programma domenica 18 dicembre a partire dalle 9.00 allo Stadio del Nuoto di Bari. Waterpolo Bari, Payton 1, Airon Club e Fimco Sport sono già qualificate, ma saranno presenti ugualmente in vasca allo Stadio del Nuoto di Bari per bissare, insieme alle altre otto formazioni iscritte ai preliminari, la festosa giornata di pallanuoto del 4 dicembre scorso. Il concentramento con il doppio campo e oltre 200 atleti che si alternano nei match da due tempi da dieci minuti fissi, è una modalità che garantisce il confronto tra giovanissimi pallanuotisti pugliesi in vista dell’avvio ufficiale del campionato. I dettagli degli accoppiamenti della seconda ed ultima giornata dei preliminari under 13 sono disponibili qui.

GUG PUGLIA

Per l’incontro tra Waterpolo Bari e Tgroup Arechi valido per la quarta giornata del campionato maschile di serie A2 – girone sud, la signora Patrizia Zappatore sarà commissario speciale. Il signor Luca De Girolamo arbitrerà alle piscine Passetto di Ancona il match del girone nord del campionato maschile di pallanuoto di serie A2 tra Vela Nuoto e Rari Nantes Florentia.

Leggi anche: