52 Super series: Azzurra è pronta a sfidare Quantum

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ROMA – La nuova Azzurra, simbolo sportivo dello Yacht club Costa Smeralda fin dal lontano 1983, quando partecipò all’America’s cup di vela, è già pronta per la nuova stagione agonistica del più prestigioso circuito di vela professionistico: il 52 Super series. Il via ufficiale il 15 gennaio, in Florida, nel mare di Key West.

Azzurra è vicecampione in carica e intende dare battaglia ai rivali di Quantum racing, l’altro top team della 52 Super series. Secondo Vasco Vascotto, tattico di Azzurra, le possibilità che la barca dello Yacht club Costa Smeralda possa ben figurare sono alte.

“Sicuramente – dice -. Lo scorso ottobre, in Portogallo, abbiamo concluso con una bella vittoria ed è proprio da lì che vogliamo ripartire, sempre ben consci che questa eccezionale classe di barche è in costante evoluzione tecnologica, esattamente come la F1 automobilistica. Ci aspettiamo, quindi, che tutti i concorrenti abbiano fatto passi avanti per colmare il divario di prestazioni nei nostri confronti”.

