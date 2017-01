A TRIESTE E DANZICA PER I GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI ORC DELLA STAGIONE

TRIESTE – I siti web dei due più importanti eventi del 2017, il Campionato del Mondo di Trieste e il Campionato Europeo di Gdansk (Danzica, Polonia) sono operativi per le iscrizioni ed il Bando di Regata ai rispettivi indirizzi www.orcworlds2017.com e orceuropeans2017.com.

L’organizzazione del Mondiale ORC 2017 è frutto di un impegno comune tra Yacht Club Porto San Rocco con Yacht Club Adriaco, Triestina della Vela, Società Velica di Barcola e Grignano, Circolo della Vela Muggia, TPK Circolo Nautico Sirena e ORC. Le date fissate di evento sono 30 giugno-8 luglio, la sede sarà Porto San Rocco, Muggia, e le regate si svolgeranno nel Golfo di Trieste, in alto Adriatico. Gli interessati possono fin da ora iscriversi online, considerando che la quota di ingresso è scontata per le iscrizioni antecedenti al 1 febbraio 2017 e saranno accettate fino ad un massimo di 150 imbarcazioni.Il Campionato Europeo ORC 2017 di Danzica è organizzato dalla Pomerania Sailing Association in collaborazione con il Comune di Danzica.

Le date di questa regata sono 24-29 luglio e la sede è lo Yacht Club di Danzica, nel centro storico della pittoresca città. Il campo di regata sarà nella baia di Danzica, sul Baltico, vicino alla riva nell’area Nord della città. Le iscrizioni online possono essere effettuate nella pagina dedicata alle pre-registrazioni http://orceuropeans2017.com/zgloszenia-on-line, con uno sconto sulla tassa di iscrizione se effettuata entro il 31 gennaio. Nella lista delle pre-iscrizioni ci sono già 42 team provenienti da 10 paesi.In entrambi gli eventi il formato è quello standard riportato nel Green Book, con regate su percorsi a bastone bolina-poppa, regate costiere e offshore.

In ognuno degli eventi saranno incoronati i vincitori nelle tre divisioni. Dal 1999 sono stati 39 gli equipaggi che hanno conquistato il titolo di Campione del Mondo ORC, provenienti da 11 differenti Paesi, e dal 2013 sono ben 19 quelli che vantano il titolo di Campione Europeo ORC, provenienti da 7 Paesi diversi. Il Campionato del Mondo ORC ad oggi più affollato è stato quello di Kiel, nel Nord della Germania, con 150 imbarcazioni da 19 Paesi, mentre Porto Carras in Grecia è stato il più attrattivo, lo scorso anno ha fatto registrare il numero record di partecipanti con 73 iscritti da 12 Paesi. L’elenco completo dei podi e dei risultati delle regate dei precedenti Mondiali ed Europei ORC è visibile sul sito dell’ORC nella lista Champions (www.orc.org/index.asp?id=5). “Insieme ai nostri partner organizzativi invitiamo i velisti provenienti da tutto il mondo a venire a testare lo spirito di squadra, la competizione e il divertimento negli eventi ORC,” dice il presidente dell’ORC Bruno Finzi.

“Negli ultimi anno abbiamo visto crescere queste regate in termini di numeri e popolarità, con nuovi record di presenze registrate quasi ogni anno. Gli organizzatori di Trieste e Danzica sono molto motivati e altamente qualificati per realizzare eventi con gli stessi elevati standard dei precedenti, quindi non vediamo l’ora di lavorare in stretto contatto con loro per avere grandi successi anche nel 2017.”Nei progetti per il 2017 rientra anche l’organizzazione del Campionato Europeo ORC Sportboat, che si terrà a Riga, in Lettonia, dal 9 al 13 agosto.

