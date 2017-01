Gara di pesca sportiva per la Nazionale Italiana 2017 in partenza da Marina Cala de’ Medici

LIVORNO – Si svolgerà il prossimo weekend, presso le secche di Vada, nei giorni 19-20-21 e 22 gennaio la gara di pesca sportiva “Club Azzurro Canna da Natante”, organizzata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee A.S.D., Sezione Provinciale di Livorno, in collaborazione col Circolo Nautico Canottieri Solvay per la selezione per definire la squadra Nazionale Italiana 2017. I partecipanti si imbarcheranno presso il Porto Marina Cala de’ Medici, che ha offerto collaborazione alla F.I.P.S.A.S. anche per quanto riguardo l’ormeggio delle due imbarcazioni su cui saliranno a bordo i partecipanti, Cigherù e Evolution.

I partecipanti che disputeranno l’ingresso in squadra saranno circa 20. Il programma delle tre giornate di pesca prevede l’imbarco alle 5.00 di mattina, alle 5.20 la partenza (si sa che per essere pescatori è necessario essere mattinieri) ed il rientro alle 17.00 il venerdì e il sabato, e alle 13.00 la domenica.

Dalla sfida uscirà la prossima Nazionale Italiana di Canna da Natante che sarà impegnata ad aprile ai mondiali della specialità. A questa gara parteciperanno i primi 20 classificati del Campionato Italiano 2016 e i componenti del Club Azzurro 2016 con all’interno la Nazionale uscente. I

l campo di gara è considerato tra i migliori esistenti in Italia, con una grande varietà di specie ittiche. Gli atleti gareggeranno su grandi barche attrezzate per questo tipo di pesca e svolgeranno la gara su 4 tempi di un’ora ciascuno, cambiando la posizione di pesca allo scadere di ogni tempo. Il pesce catturato deve essere rigorosamente nella taglia di legge, l’atleta che non si attiene a questa regola viene immediatamente squalificato. Le esche utilizzate saranno totani (congelati).

Al termine della gara sarà effettuata la pesatura, assegnando 1 punto per ogni grammo pescato. Le prove di gara saranno suddivise in tre giorni: nel primo e secondo giorno si svolgeranno 2 manche al giorno, mettendo a dura prova la resistenza degli atleti. I migliori passeranno alla manche del terzo giorno. Il ritrovo e la partenza delle barche sarà presso il Porto turistico Marina Cala de’ Medici di Rosignano, da sempre disponibile ad ospitare queste manifestazioni. Fra le manifestazioni di questo genere ospitate dal Marina, la più importante è stata il Campionato Mondiale della specialità, con la presenza di 18 nazioni.

