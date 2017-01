AZZURRA RIPARTE DAGLI STATI UNITI LA STAGIONE 2017

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

KEY WEST – La barca dello Yacht Club Costa Smeralda è in Florida, dove il 16 gennaio prenderà il via la 52 Super Series 2017 con la Key West Race Week.

Tutto è pronto per lo start della stagione 2017 della 52 Super Series che vedrà quest’anno le prime due tappe oltreoceano, a Key West e Miami, per fare poi ritorno in Mediterraneo per altri quattro eventi.

La prima tappa vede la classe TP52 regina della Quantum Key West Race Week, una classica della vela invernale americana, giunta alla 30^ edizione, per la quale oltre cento barche di varie classi giungono nella calda Florida. Per la precisione nell’isola più meridionale delle Florida Key, Key West appunto, resa famosa dalle personalità che l’hanno frequentata, tra cui il Presidente Truman e lo scrittore Ernest Hemingway.

Il 15 gennaio undici TP52 incroceranno le prue per la Practice race, mentre dal giorno successivo le prove in programma varranno punti per il campionato, il più prestigioso e competitivo per barche monoscafo. Caratteristica della 52 Super Series è che ogni singola prova della stagione conta per il punteggio finale del circuito, senza alcuna possibilità di scarto, rendendo dunque particolarmente pesante il fardello di eventuali piazzamenti nelle retrovie in una qualsiasi delle prove distribuite sui sei eventi della stagione.

Azzurra riparte dalla posizione di vicecampione, dietro la barca che la scorsa stagione è stata imprendibile per tutti, Quantum racing. Tuttavia, la seconda parte della stagione ha visto Azzurra mettere a segno una notevole striscia di singole prove vinte (ben 9 delle ultime 18) e la bella vittoria di Azzurra nella tappa finale del circuito 2016, a Cascais in Portogallo, lascia intuire che il grande lavoro di sviluppo e messa a punto abbia colmato il gap prestazionale che ha diviso Quantum dal resto della flotta.

Le novità a bordo di Azzurra riguardano l’equipaggio, che vede l’arrivo di un velista esperto quale Ciccio Celon e di una giovane promessa come l’argentino Klaus Lange, settimo a Rio sul 49er assieme al fratello Yago e figlio d’arte: il padre è infatti Santiago Lange, già assiduo regatante nella 52 Super Series, l’eroe dei Giochi di Rio, medaglia d’oro nel catamarano misto Nacra 17 dopo aver battuto un cancro al polmone nemmeno un anno prima. Nell’impresa Santi Lange ha avuto a prua Cecilia Carranza e nel ruolo di coach Cole Parada, stratega e trimmer su Azzurra.

Claudio Celon, gardesano, noto a tutti come Ciccio, ha partecipato a tre edizioni delle Olimpiadi, una VOR e quattro e America’s Cup, vincendone una con Alinghi. A bordo di Azzurra sale come trimmer delle vele di prua. “A bordo di Azzurra – ha dichiarato Ciccio Celon- navigherò con amici di lunga data, non c’è modo migliore per iniziare la nuova stagione di regate. Come italiano, vestire questa maglia ha un sapore speciale, Azzurra ha fatto la storia, oggi quel nome continua a navigare e vincere nella classe più competitiva e professionale”.

Riccardo Bonadeo, Commodoro YCCS: “Inizia oltreoceano la nuova stagione di Azzurra, impegnata a portare il nostro guidone nel circuito 52 Super Series. Oltre al tradizionale “buon vento!” al team rivolgo il consueto ringraziamento ai nostri soci armatori, la famiglia Roemmers. Infine, un caloroso benvenuto ai due nuovi membri del team: la giovane promessa argentina Klaus Lange, ottimamente piazzato ai recenti Giochi olimpici di Rio, e Ciccio Celon, un gradito ritorno. Ebbi modo di apprezzarne le doti su Amer Sport One, la sfida di Nautor alla VOR sotto le insegne dello Yacht Club Costa Smeralda”.

