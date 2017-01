Enrico Zennaro sceglie ancora il NWGS e vola a Key West

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

KEY WEST – Rinnovato il tesseramento con il North West Garda Sailing, circolo per il quale regata dal 2016, Enrico Zennaro si appresta a iniziare la stagione agonistica 2017 con il più classico degli appuntamenti “invernali”: la Quantum Key West Race Week.

A partire dal prossimo lunedì, e fino a venerdì, il velista chioggiotto sarà infatti sulla linea di partenza della manifestazione organizzata dallo Storm Trysail Club come tattico di High Noise. A chiamarlo a bordo dell’Italia 9.98, barca molto competitiva nell’ambito delle regate a compenso disegnata dall’architetto navale Matteo Polli, sono stati Franco Corazza, general manager di Italia Yachts, e Alex Sastre, dealer del cantiere per il territorio statunitense. Zennaro potrà contare su un equipaggio piuttosto rodato e sull’esperienza di un timoniere, Douwe Broekens, che già lo scorso anno, con uno scafo analogo, ha vinto il Mondiale ORC (divisione C) di Copenaghen, e di un randista, Peter Jan Postma, tre volte olimpionico.

“Corazza e Sastre mi hanno voluto all’interno dell’equipaggio di High Noise per rinforzare il team: puntiamo a un buon risultato e pensiamo che questo possa incentivare le vendite dellla barca negli USA. Sappiamo comunque che non sarà una settimana facile, dato che saremo la barca più piccola della nostra flotta” ha dichiarato Enrico Zennaro. Per Zennaro si tratterà della sesta partecipazione alla Quantum Key West Race Week dopo quelle con il Melges 24 Little Wing, il Melges 32 Let’s Roll, i Farr 40 Madina Milano e Cannonball e con lo Swan 601 Cuordileone.

In vista dell’imminente stagione agonistica, nel corso della quale, tra le altre cose, continuerà ad allenarsi in moth, il velista veneto ha rinnovato le collaborazioni con lo Sporting Club Le Saline e con Montura, nota azienda di abbigliamento con la quale, da un paio di stagioni, sta sviluppando una linea dedicata alla vela: “Inoltre – aggiunge Zennaro – anche quest’anno continuerò ad avvalermi della consulenza di GeoSinertec di Riccardo Ravagnan, sempre puntuale e attenta nell’analisi della situazione meteo: già a partire da Key West mi invieranno giorno per giorno previsioni di vento e corrente”.

Leggi anche: