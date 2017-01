Pallanuoto in Puglia: al via un 2017 spumeggiante

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

BARI – Dopo tornei post natalizi e lo stop forzato per gli under 13 domenica 8 gennaio a causa della neve che ha bloccato la Puglia intera, riprendono i campionati regionali di pallanuoto maschile e il campionato di serie A2 per la Waterpolo Bari nel girone sud.

SERIE A2

Il 2017 targato serie A2 per la Waterpolo Bari inizia sabato 14 gennaio alle 15.00 in trasferta alla Scuderi di Catania con un match tutto da vivere (e da giocare) contro la squadra di casa, seconda in classifica con 9 punti. Gli uomini allenati da Antonello Risola hanno un avversario scomodissimo per questa quinta giornata d’andata del girone sud, che arriva dopo un mese di sosta del campionato di serie A2. Difficile quindi dare una lettura del possibile andamento della partita: nel roster del presidente Mario Torrisi figurano due stranieri, Kacar e Stojcic, che insieme agli atleti siciliani formano un collettivo roccioso e determinato. Per la Waterpolo Bari, che nell’ultima di campionato ha perso in casa contro l’Arechi, è necessario affrontare questa ripresa con serena ma ferma determinazione. I punti servono, e bisogna conquistarli ovunque.Arbitrano l’incontro Nuoto Catania – Waterpolo Bari i signori Baretta e Paoletti.

UNDER 17

Tra gli under di Puglia sono i ragazzi delle formazioni under 17 i primi a scendere in acqua domenica 15 gennaio: per la terza giornata d’andata della serie A si gioca allo Stadio del Nuoto di Bari. Primo incontro alle 9.15 tra Airon Club e Amici Nuoto Puglia, secondo match nella stessa vasca in programma alle 10.30 tra Impero Fasano e Fimco Sport. Riposa la Mediterraneo Taranto. La serie B dell’under 17 regionale invece si gioca alle 11.00 alla piscina di Meridiana di Taranto, dove i ragazzi di coach La Gioia incontreranno la Payton Bari mentre alle 16.00 a Giovinazzo, con i padroni di casa pronti ad affrontare il Dharmha Casamassima. Riposa la Tursport Taranto.

UNDER 15

Tempo di recuperi per la prima giornata del campionato regionale maschile under 15 – serie A: in acqua sabato 14 gennaio alle 16.00 giocheranno allo Stadio del Nuoto di Bari i ragazzi della Waterpolo Bari contro l’Airon Club Conversano. Il match sarà anticipato, sempre nella stessa vasca, dall’incontro alle 14.45 tra Payton Bari e Flipper Nuoto, valido per la prima giornata del girone B della serie B del campionato under 15.

UNDER 13

Dopo il rinvio forzato a causa delle precipitazioni nevose che hanno bloccato la viabilità in Puglia nei giorni successivi all’Epifania, prende il via ufficialmente domenica 15 gennaio il campionato regionale maschile under 13. Per la serie A i primi a scendere in acqua alle 10.00 saranno i ragazzi dell’Otré e della Mediterraneo Taranto in quel di Noci mentre alle 12.15 allo Stadio del Nuoto di Bari si giocheranno due match in contemporanea nella vasca da 35 metri nell’impianto del capoluogo pugliese. In acqua si sfideranno da un lato Payton 1 e Fimco Sport mentre dall’altro Waterpolo Bari e Airon Club.Per la serie B invece appuntamento alle 9.30 nella piscina di San Vito (Taranto) per il match tra Tursport e Payton 2 mentre alle 12.15 alla Meridiana di Taranto i giovanissimi padroni di casa accoglieranno il Pianeta Benessere. Si chiude la prima giornata under 13 – serie B con il match alle 16.00 nell’impianto di piazza Europa al quartiere san Paolo di Bari, tra Sport Club e Flipper Nuoto.

Leggi anche: