Traiano: riprende l’Invernale in una domenica complicata

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

RIVA DI TRAIANO – Una regata della Befana tanto per tenersi in esercizio e per dar prova di essere uomini veri con la temperatura vicina allo zero, e poi via, verso il nuovo appuntamento di domenica 15 gennaio con il Campionato Invernale – Trofeo Paolo Venanzangeli, che vedrà in acqua le 57 barche iscritte a contendersi la prima vittoria del 2017.

“Sarà una giornata complicata quella di domenica – spiega il presidente del Comitato di Regata Fabio Barrasso – perché avremo quasi sicuramente un vento di Grecale che per il nostro campo di regata non è il massimo. L’intensità dovrebbe oscillare tra i 7 e i 10 nodi, ma il condizionale è d’obbligo. Questa nuova perturbazione fredda che sta entrando rende le previsioni un po’ più difficili.

Nella serata di domenica è previsto, ad esempio, un consistente rinforzo di vento che, se dovesse anticipare, cambierebbe gli scenari della regata. Quasi certe sono la pioggia e la copertura nuvolosa, prevista al 100%”: “Sarà una bella domenica di vela – commenta il presidente del Circolo Nautico Riva di Traiano Alessandro Farassino – e sicuramente meno fredda della regata della Befana, corsa il giorno otto gennaio a causa della bufera prevista e verificatasi il sei.

Gli equipaggi hanno voglia di regatare e di contendersi questo Campionato, per poi pensare alla ‘Roma per 1-2-Tutti’. Noi lo stiamo già facendo ed a breve uscirà il bando di questa importante regata che apre la stagione della grande altura in Mediterraneo. Visto l’alto numero di partecipanti in doppio a questo Campionato Invernale, ben 19 equipaggi, penso che sarà un’edizione che ci riporterà ai fasti degli esordi proprio nella classe regina, la per2, quella che ha dato il nome e ha fatto la storia di questa regata e di questo circolo”.

Si ricomincia con Ulika, lo Swan 45 di Andrea Masi, in testa il classe Regata sia in IRC sia in ORC, l’Hanse 430 Twins di Francesco Sette al comando dei Crociera, il Mescal 959 Giuly del Mar di Ezio Petrolini alla guida della divisione Gran Crociera. Nei “Per 2” guida la classifica il Sun Fast 3600 Lunatika – NTT Data di Stefano Chiarotti, vincitore dell’unica prova disputata.

