A FEBBRAIO AL VIA IL CAMPIONATO INVERNALE DI VELA D’ALTURA CITTÀ DI BARI

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

BARI – E’ tutto pronto a Bari per il XVIII Campionato Invernale di Vela D’Altura Città di Bari, presentato ad armatori e velisti nelle sale dell’IPSSAR A.Perotti. Nel solco della tradizione che si rinnova, i dettagli della nuova edizione sono stati illustrati ai tantissimi presenti dai rappresentanti dei sei circoli velici organizzatori dell’evento: Luigi Bergamasco del Circolo della Vela Bari, Giuseppe Seccia del CUS Bari, Nicola De Gemmis del CC Barion, Marcello Zaetta della Lega Navale Italiana, Mario Carrante del Circolo Nautico il Maestrale e Vito Laforgia del Circolo Nautico Bari. Sono intervenuti anche il Presidente del CONI Puglia Elio Sannicandro e il Vice Presidente dell’VIII Zona FIV Alessandro Cortese.

Anche quest’anno, le imbarcazioni impreziosiranno il mare del capoluogo pugliese con quattro regate nei mesi di febbraio e marzo a partire da domenica 5 febbraio, per proseguire il 19 febbraio, il 5 e 19 marzo, con eventuale recupero il 26 marzo. A dare il benvenuto ai numerosi presenti la Dirigente dell’Istituto Perotti Rosangela Colucci, che ha accolto con compiacimento questo connubio tra scuola e sport.

Gli studenti supportati dai docenti hanno fatto seguire la presentazione del campionato da un momento conviviale apprezzatissimo. Nel corso della serata sono state illustrate le attività già avviate per l’edizione 2017, quindi il nuovo sito www.campionatoinvernalebari.it da cui è possibile scaricare il bando di partecipazione, il percorso, le modalità di iscrizione e il regolamento, che sarà in tempo reale aggiornato di tutte le notizie utili ai partecipanti alla regata, e la pagina FB Campionato Invernale Vela D’altura Città Di Bari-XVIII edizione. Tra le novità di quest’anno, la realizzazione di un calendario da tavolo riportante 30 fotografie dello scorso campionato, attraverso le quali sarà possibile rivivere intense emozioni.

Anche per questa nuova edizione, la volontà che anima tutti gli organizzatori è quella di vedere una partecipazione massiccia anche dei meno agonisti in modo da divertirsi e avere le giuste soddisfazioni. Un ringraziamento particolare è andato da parte del comitato organizzatore agli sponsor che sostengono il campionato – Obiettivo Mare, YachtShop, Nautica Ranieri, Officine Grimaldi, Divani Living, Banca Credito Cooperativo Degli Ulivi Terra di Bari, Oliveti D’Italia, IPSSAR Perotti – che si sono detti felici di essere partner di un’attività importante come quella dello sport velico, augurandosi che insieme si possa crescere verso obiettivi sempre più importanti. Il Campionato gode del Patrocino dell’Assessorato allo Sport del Comune di Bari.

Foto: Antonella Battista

Leggi anche: