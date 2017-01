A MARSIGLIA PER IL CAMPIONATO EUROPEO IRC 2017

Regate, Sport

MARSIGLIA – Tra le novità della stagione di vela d’altura in Mediterraneo, è da segnalare l’arrivo in calendario di un’importante regata riservata alle imbarcazioni in possesso di certificato di stazza IRC: si tratta del Campionato Europeo IRC, in programma a Marsiglia dal 5 al 9 luglio, con organizzazione dell’Union Nationale Course au Large insieme con i quattro, principali club velici dell’area.

Presentato ufficialmente al recente Salone Nautico di Parigi, l’European Championship IRC, che giunge alla sua seconda edizione dopo che la prima era andata di scena l’anno scorso a Cork, in Irlanda, è aperto a tutte le barche IRC con TCC uguale o superiore a 0.900, che si ritroveranno su uno dei campi di regata più apprezzati del Sud della Francia. Secondi i vertici dell’UNCL, che gestisce il sistema IRC assieme all’inglese RORC, all’Europeo parteciperanno numerosi equipaggi provenienti da Francia, Belgio, Spagna, Gran Bretagna e paesi dell’Est.

