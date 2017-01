AZZURRA PRONTA PER LA 52 SUPER SERIES 2017

Regate, Sport

KEY WEST – La stagione 2017 di Azzurra parte ufficialmente ieri con la Practice race della 52 Super Series.

L’equipaggio di Azzurra è uscito in mare ieri mattina molto presto per sfruttare le ultime ore disponibili per la messa a punto di ogni dettaglio, in vista della regata di prova, un test senza alcuna valenza per il campionato ma, di fatto, il primo atto ufficiale della 52 Super Series 2017.Sono ben 11 i Tp52 presenti nelle tiepide acque della Florida meridionale, pronti a regatare al massimo livello.

Tutti i team hanno avuto un tempo ristrettissimo per apportare eventuali migliorie alle barche – ricordiamo che i Tp52 non sono One Design ma yacht Grand Prix dove è incentivato lo sviluppo nell’ambito delle regole di stazza – poiché tra la fine del campionato 2016 in Portogallo e l’inizio della nuova stagione sono trascorsi appena 3 mesi, durante i quali le barche sono anche state trasferite oltreoceano via nave.

A bordo di Azzurra in questi giorni ha navigato come aiuto prodiere la new entry Klaus Lange, 21 anni appena compiuti qui a Key West, giunto settimo nei 49er a Rio 2016 alla sua prima esperienza olimpica.Da domani lascerà il posto all’aiuto prodiere titolare, Juan Pablo Marcos, il quale ha appena concluso la notte scorsa la regata transoceanica Cape Town- Rio de Janeiro.A partire da questa stagione, Azzurra potrà contare a bordo sull’esperienza del trimmer Ciccio Celon, già vincitore dell’America’s Cup con Alinghi.

Vasco Vascotto, tattico: “Siamo giunti ormai alla sesta stagione con Azzurra, ma sono ormai undici gli anni di esperienza di questo team nella classe TP52. Resta immutato il senso di responsabilità verso lo Yacht Club Costa Smeralda, così come quella sensazione da primo giorno di scuola. Da domani vedremo se abbiamo fatto bene i compiti in questo breve lasso di tempo, come sempre abbiamo lavorato molto seriamente, ma sappiamo che i nostri avversari hanno fatto altrettanto”. Le regate prenderanno il via oggi 16 gennaio alle ore 11 locali, le 17 in Italia.Sarà possibile seguirle in Virtual Eye con commento in inglese sia sul sito della 52 Super Series che su www.azzurra.it

