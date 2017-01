Il J24 ungherese Juke Boxe mantiene il comando del Trofeo Lozzi

ANZIO – Dopo la quinta giornata, è sempre l’equipaggio ungherese del J24 Juke Boxe (Miklòs Rauschenberger, Balmaz Litkey, Tamas Peter, Akos Pecsvaradi, Tamas Richter) a guidare saldamente la classifica provvisoria del Trofeo Roberto Lozzi, appuntamento voluto per ricordare l’entusiasmo, la generosità e la passione dell’armatore e timoniere del J24 ITA 428 prematuramente scomparso.

Sabato, infatti, in una fredda giornata invernale con onda residua della burrasca da ovest del giorno precedente e vento da NNW di intensità di 13/14 nodi che è andato via via calando, è stato possibile portare a termine nelle acque di Anzio Nettuno altre due avvincenti prove valide per assegnare il Trofeo che per i tredici equipaggi coinvolti non ha solo un valore sportivo ma anche affettivo.

Nella prima regata Hun 1622 Juke Boxe si è imposto su Ita 358 Arpione di Michele Potenza (Sez. Vel. Anzio) e su Ita 216 Jumping Jack Flash di Federico Miccio (Nettuno YC) mentre nella seconda prova è stato Arpione ad avere la meglio su Juke Boxe e su Ita 458 Enjoy 2 di Luca Silvestri (LNI Anzio). La classifica provvisoria (stilata dopo le prime 8 prove) vede pertanto confermarsi al comando Hun 1622 Juke Boxe (11 punti; 2, 1, ocs, 2,1, 2,1,2) seguito da Ita 447 Pelle Nera di Paolo Cecamore (Nettuno YC, 19 punti; 1,2,2,3,2,ocs,4,5) e da Ita 358 Arpione (24 punti, 3,4,4, 4,7,6,2,1) che risale di una posizione. Scende, invece, dal terzo al quarto posto Ita 428 Pelle Rossa di Giani Riccobono (29 punti; dnc,3,1,1,3,3,8,10) mentre si conferma in quinta posizione Ita 458 Enjoy 2 (33 punti; 6,8,3,6,8,1,6,3).

“Il campo di regata era decisamente rafficato e qualche J24 ha inizialmente armato il fiocco.- ha spiegato Federico Miccio di Jumping Jack Flash -Inoltre, le rotazioni a destra costanti ed una corrente rilevante da SE hanno creato non poche difficoltà in partenza. La giornata è cominciata subito con due richiami generali che hanno spinto il comitato di regata a issare bandiera nera nel terzo preparatorio. Noi abbiamo optato di partire con il fiocco per dare maggiore stabilità alla barca sotto raffica. Questa decisione, oltre a un bel salto di vento a destra durante la prima bolina, ci ha avvantaggiato e permesso di arrivare terzi, subito dietro ad Arpione, preceduto a sua volta dagli ungheresi di Juke Box.

Un ulteriore salto a destra costante ha reso la seconda prova una sorta di “corsa dei cavalli” mentre l’intensità del vento andava via via calando. In queste condizioni sono difficili recuperi e chi parte meglio arriva davanti. A sfruttare al meglio questa situazione è stato il team di Arpione che si è aggiudicato la prova davanti a Juke Box e Enjoy 2. Quarto Ita 447 Pelle Nera, questa volta timonato da Botond, fratello dell’assente pluricampione Litkey Farkas”.

Nella giornata seguente 23 equipaggi J24 avrebbe dovuto disputare la sesta tappa (la prima dopo la pausa per le festività) del 42° Campionato Invernale organizzato dal Circolo della Vela di Roma (http://www.cvroma.com), dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dalla Lega Navale Italiana sez. Anzio, dal Nettuno Yacht Club in collaborazione con la Sezione Velica Marina Militare, l’Half Ton Class Italia e la Marina di Nettuno. Se la mancanza di vento aveva costretto il Comitato di Regata presieduto da Mario de Grenet ad annullare le prove in programma nella quinta giornata, l’allerta meteo diramata sulla zona, il troppo vento e il mare in burrasca hanno, invece, fatto annullare la prima tappa del 2017.

La classifica provvisoria (stilata dopo le prime 7 regate e uno scarto) resta pertanto invariata: al comando è ITA 416 La Superba, il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare timonato da Ignazio Bonanno in equipaggio con Simone Scontrino, Alfredo Branciforte, Francesco Picaro e Vincenzo Vano (8 punti; 2,1,1,1,1,2,3) seguito da Ita 447 Pelle Nera (Nettuno YC) armato da Paolo Cecamore e timonato dal campione del mondo 2014 della classe Soling, l’ungherese Farkas Litkey (18 punti; 1,4,3,4,3,3,9) e da Ita 428 Pelle Rossa di Gianni Riccobono con alla tattica Sergio Strippoli (Nettuno YC, 35 punti; 10,5,2,2,dsq,4,12).

Le regate nel golfo di Anzio valide per l’Invernale della Flotta J24 più numerosa, quella di Roma, proseguiranno nelle giornate del 29 gennaio, 12 e 26 febbraio e 12 marzo mentre quelle per il Trofeo Roberto Lozzi, articolato su cinque week end (10 giornate) si svolgeranno nei fine settimana dell’11 e 12 febbraio, e dell’11 e 12 marzo. “Come da bando di regata, è previsto che sabato 11 febbraio o sabato 11 marzo si recupereranno le giornate annullate del campionato invernale, ormai salite a ben tre, per avverse condizioni meteo- ha proseguito Miccio -Nel frattempo prendono il via i lavori per organizzare la prima tappa del Circuito Nazionale Classe J24 che quest’anno si disputerà dal 31 marzo al 2 aprile 2017, tre settimane dopo il termine del Campionato Invernale.

L’evento sarà organizzato dalla Lega Navale Italiana, sezione di Anzio, in collaborazione con gli altri circoli di Anzio. Sono previsti quindi tre giorni di sfide alle quali parteciperanno anche equipaggi provenienti dalle altre Flotte. Inoltre, sempre la Lega Navale Italiana sezione di Anzio organizzerà il II Trofeo Monotipi che avrà luogo a Pasqua, dal 15 al 17 Aprile.”

