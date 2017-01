Yacht Club Cala de’ Medici: riparte la stagione con un calendario ricco di regate

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ROSIGNANO – Lo Yacht Club Cala de’ Medici ha in serbo per tutti i navigatori e gli appassionati di vela una stagione 2017 fitta di regate e di attività aperte a chiunque sia desideroso di avvicinarsi a questo bellissimo sport.Il 2017, infatti, per lo Yacht Club Cala de’ Medici, che ha all’interno del Porto turistico di Rosignano Marina Cala de’ Medici la sua sede, inizia subito alla grande, con corsi formativi aperti a chiunque sia interessato e che si terranno presso il Marina nei mesi di gennaio e febbraio.

Il primo dei corsi è in programma per il 21 gennaio e consisterà in una giornata formativa sanitario – marittima in cui verranno trattate le fondamentali conoscenze per la gestione del primo soccorso in ambiente velico e marittimo (il corso è gratuito). I corsi proseguiranno, poi, con il 28 gennaio, quando si terrà la giornata formativa “Guida alla gestione della regata. Aiuto per regatanti, tecnici e organizzatori” (anche questo un corso gratuito). La prima tranche formativa promossa dallo YCCM si chiuderà, infine, con due giornate, il 18 e il 19 febbraio, in cui si svolgerà presso il Marina il “Corso di sicurezza ed emergenza a bordo – ISAF/World Sailing”. Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria dello Yacht Club (info@yccm.it, 0586795211).

Anche il calendario velico dello Yacht Club Cala de’ Medici per il 2017 risulta particolarmente denso di appuntamenti adatti a tutti i velisti che vogliano cimentarsi con regate che abbinano allo sport (il calendario è, infatti, inserito a sistema FIV, Federazione Italiana Vela, e tutte le regate, tranne una, si svolgeranno sotto l’egida della Federazione e saranno seguite da giudici federali FIV) momenti goliardici e conviviali, di ritrovo e condivisione.

Il primo appuntamento per gli appassionati di vela consisterà in una tre giorni nel mese di febbraio che prevede un trasferimento da Marina Cala de’ Medici a Bastia. Una volta arrivati a Bastia, i regatanti saliranno su un autobus che li porterà a sciare sulle vette corse, dove si terrà, inoltre, una competizione sciistica il cui risultato sarà abbinato alla competizione velica.Il 12 febbraio si aprirà, invece, il Campionato Primaverile 2017. Queste le date delle altre giornate: 5 marzo, 19 marzo e 2 aprile. Nel mese di maggio, altri due appuntamenti con regate molto interessanti: l’Etrusca’sCup (5, 6 e 7 maggio), 90 miglia da Cala de’ Medici fino in Gorgona, per poi circumnavigare l’isola di Capraia e ritorno, e la Cacciucco’s Cup (28 maggio), con partenza sempre dal Porto turistico di Rosignano, arrivo a Livorno, pranzo a base di cacciucco e ritorno.

Il 23-24 e 25 giugno si terrà l’annuale giro dell’Isola d’Elba, l’Elbable, regata in cui i partecipanti possono decidere se fare il giro dell’isola in senso orario o antiorario (da qui il nome palindromo), mentre il 23 e 24 settembre da non perdere l’ormai famosa Rotta del Vino e dell’Olio, in cui rinomati Chef abbinati ad altrettanto rinomate cantine e oli, si sfidano cucinando a bordo delle imbarcazioni mentre queste regatano.La stagione autunnale si aprirà, infine, l’8 ottobre, con la prima giornata del Campionato Autunnale 2017. Il 28 e 29 ottobre si terrà, invece, la Totano’s Cup, regata fino in Capraia, che quest’anno sarà sponsorizzata e abbinata alla Rotta dei Profumi, tradizionale competizione velica sponsorizzata dall’Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella di Firenze.

Queste, infine, le altre giornate del Campionato Autunnale: 12 novembre, 26 novembre e 16 dicembre, data conclusiva dell’anno velico dello YC, in cui si terrà anche la consueta cena di Natale dei Soci YCCM.

