Pallanuoto in Puglia: week end da tutto esaurito tra under e A2

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

BARI – Week end ad alto tasso di pallanuoto nelle piscine pugliesi. La Waterpolo Bari dovrà affrontare, di fronte al pubblico amico e al meglio, uno scontro salvezza per tornare a far punti. Riprende invece domenica 22 gennaio il campionato under 20, ma in acqua in questo fine settimana scenderanno tutte le categorie di Puglia.

SERIE A2

Appuntamento sabato 21 gennaio alle 15.00 allo Stadio del Nuoto di Bari per la sesta giornata d’andata del campionato nazionale di serie A2 – girone sud, con la Waterpolo Bari pronta ad affrontare la Polisportiva Muri Antichi, formazione di Tremestieri Etneo diretta concorrente per la salvezza. I ragazzi di Antonello Risola devono ritrovare il successo e la continuità di prestazione: anche se la squara siciliana è ferma a zero punti in classifica, sabato scorso ha messo a dura prova il Latina, attuale terza forza del campionato. Massima concentrazione quindi in acqua e fuori per Provenzale e tutti i suoi compagni, chiamati a riscattarsi per continuare questo campionato di serie A2 da protagonisti.Arbitrano l’incontro Waterpolo Bari – Muri Antichi i signori Barletta e Savino.

UNDER 20

Riprende il campionato regionale under 20 dopo la lunga sosta pre e post natalizia: in acqua per la quarta giornata d’andata del campionato domenica 22 gennaio per la serie A scenderanno in acqua alle 11.45 allo Stadio del Nuoto di Bari l’Airon Club affronterà la Basilicata Nuoto. Rinviata a data da destinarsi la partita tra Adriatika e il CS Brindisi per indisponibilità della piscina. Riposa la capolista Waterpolo Bari. Ferma la serie B che riprenderà il 4 febbraio.

UNDER 17

Anche per l’under 17 regionale – serie A, è tempo di quarta giornata d’andata. Anticipo al 21 gennaio per il match Mediterraneo Taranto – Airon Club: in acqua in serata alle 20.15 nell’impianto della Città dei due Mari. Domenica 22 gennaio invece allo Stadio del Nuoto di Bari si gioca alle 16.15 il match tra Impero Fasano e Amici Nuoto Puglia. Riposa la Fimco Sport. Per la serie B si gioca in pomeridiana alle 15.00 allo Stadio del Nuoto di Bari il match tra Payton e Nuoto Giovinazzo e alle 17.30 nell’impianto delle piscine di piazza Europa al quartiere San Paolo di Bari il match tra Darmha Casamassima e Tursport Taranto. Riposa la Meridiana Taranto.

UNDER 15

Seconda giornata d’andata per il campionato di pallanuoto regionale under 15: per la serie A si gioca allo Stadio del nuoto di Bari domenica 22 gennaio 2017. In acqua alle 10.30 Waterpolo Bari-Mediterraneo Taranto mentre alle 13.00 arriva a Bari, ospite dell’Airon Club, la formazione calabrese del Cosenza Nuoto. Continua infatti la collaborazione del settore pallanuoto del comitato regionale pugliese con le regioni vicine, Calabria e Basilicata, per rendere più competitivi i campionati giovanili di categoria. Per il girone A della serie B under 15 solo un match in programma, alle 10.00 a Castellana i padroni di casa accoglieranno i pari età della Fimco Sport. Anticipata al 18 gennaio scorso il match tra Olimpica Salentina e Tursport, che ha visto prevalere i ragazzi guidati da Renato Semeraro per 3-24. Per il girone B della serie B invece anticipo a sabato 21 gennaio alle 14.30 in quel di Noci per Otré-Basilicata Nuoto mentre domenica mattina alle 9.15 in acqua allo Stadio del Nuoto ci saranno i ragazzi di Flipper e Sport Project. Riposa la Payton Bari.

UNDER 13

La seconda giornata del campionato maschile under 13 ha in programma per la serie A il primo match domenica 22 gennaio alle 10.00 a Taranto tra Mediterraneo e Payton 1, a seguire alle 12.00 a Noci in acqua Otré e Waterpolo Bari mentre chiude la giornata alle 17.30 allo Stadio del Nuoto di Bari la partita tra Airon Club e Fimco Sport. La serie B under 13 inizia davvero prestissimo, alle 9.00 in acqua alla Meridiana di Taranto i padroni di casa contro la Tursport. Alle 10.00 alla piscina Empire di Altamura in acqua Pianeta Benessere-Sport Club e si chiude alle 17.00 con il match presso le piscine del Majesty di Bari tra Flipper Nuoto e Payton 2.

GUG PUGLIA

Il signor Luca De Girolamo arbitrerà sabato 21 gennaio al Foro Italico il match valido per il girone sud del campionato maschile di serie A2 tra Roma 2007 Arvalia e Nuoto Catania. Sabato riprende anche il campionato nazionale di serie B, nel quale saranno impegnati due fischietti pugliesi. Per Angelo Anaclerio trasferta a Casoria, per arbitrare San Mauro Nuoto-CC Lazio Waterpolo: esordio in serie B invece per Carmine Buonpensiero, impegnato alla Scandone di Napoli per il match Rari Nantes Napoli-Pescara Pallanuoto.

Leggi anche: