Campionato regionale indoor Rowing ieri a Brindisi

BRINDISI – Domenica 22 gennaio si è svolto a Brindisi il Campionato Regionale di Indoor Rowing organizzato del G.S. VVF sezione canottaggio Carrino. Quasi 200 atleti si sono sfidati nella palestra del Palazumbo per conquistare i titoli regionali di questa specialità indoor.

Per il Gruppo dei Vigili del Fuoco buoni risultati: 1 oro 4 argenti e 3 bronzi. Hanno gareggiato per la prima volta i piccoli allievi Matteo Palazzo e Maura Colaci che seppur timorosi per il loro primo impegno sportivo regionale hanno condotto una bella e grintosa gara. Primo esordio dell’atleta Mara Campana che conquista la prima posizione sul podio. Si distinguono, anche se giovanissimi, l’allievo B2 ( 11 anni ) Nicola Centonze che si aggiudica una medaglia di argento e Sara Filomarino che conquista un bronzo; quarto posto per Lorenzo Greco.

Nel medagliere riservato alle categorie agonistiche Ragazzi femminile argento per Fabiana Cosi che ancora una volta dimostra determinazione e tenacia e, nella categoria ragazzi maschile, argento per Andrea Tedesco e bronzo per Niccolò Golizia. La giornata di gare si conclude con la categoria Master A che vede sul podio al terzo posto l’atleta del G.S. VVF di Brindisi Giuseppe Abate e per la categoria master H Antonio Guadalupi.

La stagione sportiva per il 2017 ha un buon esordio per il Gruppo dei Vigili del Fuoco di Brindisi, ennesima dimostrazione della continua preparazione che i tecnici riservano per i propri atleti. Prossimo appuntamento la gara regionale in barca che vedrà sfidarsi a colpi di remi i circoli remieri pugliesi nella splendida cornice del porto di Brindisi.

