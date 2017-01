Il J24 Be-beef di Enrico Gambelunghe è sempre il leader dell’Elba Winter Cup

PORTOFERRAIO – Prosegue con successo la partecipazione al campionato di vela d’altura Elba Winter Cup dei tre J24 portacolori di due circoli storici dell’Elba (Marciana Marina e Porto Azzurro) e della giovane ASD Diversamente Marinai (che tanti conoscono grazie alla collaborazione con Legambiente).

Le tre imbarcazioni sono la grande novità di questa seconda edizione ben organizzata dallo Yacht Club Portoferraio (YCP) e dalla Lega Navale Italiana sez. di Portoferraio con la collaborazione del Comitato dei Circoli Velici Elbani e del porto cantiere Esaom Cesa.Anche la prima tappa della seconda manche si è, infatti, svolta regolarmente e ancora una volta il J24 Be-beef di Enrico Gambelunghe (CVP) si è imposto su tutti, anticipando l’altro J24, Miolo do Pan dell’Associazione Diversamente Marinai, e confermando la leadership nella classifica generale della manifestazione: “Le condizioni meteo non erano rincuoranti: da giorni il bollettino preannunciava vento e pioggia, ma gli equipaggi non si sono fatti scoraggiare e alle 10.30 il giudice di regata, nonché neo presidente dei Circoli Velici Elbani, Andrea Sirabella, ha dato la partenza a bordo della fedele barca giuria “Wa Wa Too” splendido esemplare S&S del 1971- hanno spiegato gli Organizzatori -Si sono corse ben due prove a bastone, molto tecniche e con una bella velocità dato il vento iniziale di Levante a 25 nodi.

Il vento è poi leggermente calato lasciando posto anche ad una leggera pioggia come da previsioni. Al termine delle prove, bagnati ma entusiasti delle belle e adrenaliniche ore passate in mare, tutti gli equipaggi si sono ritrovati davanti ad un piatto di pasta cucinata dal presidente della Lega Navale Italiana sez. di Portoferraio, Alessandro Schezzini che ha gentilmente messo a disposizione la sede del Grigolo per accogliere gli affamati regatanti.

Un grazie a tutti, all’organizzazione, ai posa-boe, alla barca giuria, al giudice Sirabella, ad Alessandro Schezzini e alla Lega Navale di Portoferraio, al Grigolo ma soprattutto a coloro che erano in mare. E se a qualcuno fosse venuta la voglia di regatare, vi aspettiamo con la seconda prova prevista per il 5 febbraio. L’Elba Winter Cup proseguirà nelle domeniche del 19 febbraio e del 5 marzo. La premiazione finale del Campionato si svolgerà domenica 19 marzo. L’eventuale recupero delle prove non disputate per cause meteo marine o altri motivi nella seconda manche verrà effettuato nella giornata il 19 marzo.”

